Au commencement était le Vlog… Depuis, Léna – comme des centaines de milliers de Françaises et de Français – se sert de la première plateforme de vidéos en ligne comme terrain de création. Décryptage avec Justine Ryst, managing director de You Tube France. YouTube est la plateforme de référence pour les créateurs de vlogs. Quel sens revêtent pour vous les Vlogs d’août de notre coverstar Léna Mahfouf, qui célèbrent leur dixième édition cette année ? Justine Ryst : Léna a été pionnière […]...
Brand ambassadeur Don Papa, Mario Gobbo présente « Ubé Fizz », un mix inspiré des origines philippines de la marque de rhum. Rencontre autour de ses coktails. Légende Photo : L’ÉTÉ, L’ÉTÉ_ Conseil de pro : verre glacé, des fruits frais et beaucoup de glaçons pour révéler les notes de mûrs et de vanille de Don Papa. Don Papa a été lancé en 2012. Quelle est votre histoire avec la marque ?Mario Gobbo : J’ai rejoint Don Papa en octobre 2023, à Bordeaux, séduit par une […]...
Alors que le secteur de la publicité est en souffrance, Magali Faget, directrice de l’agence Mlle Pitch, réaffirme les fondamentaux du secteur. Rencontre autour de la sixième édition de son concours de publicité engagé, les Mlle Pitch Awards. En 2020, l’agence a créé le concours créatif Mlle Pitch Awards, visant à récompenser les meilleures campagnes publicitaires pour une ONG du bien commun. La Fondation Villages d’Enfance Ensemble est mise à l’honneur cette année. Peux-tu la présenter ? Magali Faget : La fondation […]...
Au commencement était le Vlog… Depuis, Léna – comme des centaines de milliers de...
Brand ambassadeur Don Papa, Mario Gobbo présente « Ubé Fizz », un mix inspiré des origines...
Alors que le secteur de la publicité est en souffrance, Magali Faget, directrice de...
Brand Manager chez Ricard, Guillaume Aspro présente leur nouveauté de l’été, Ricard Bouteille. Une...
Oubliez L’Odyssée de Christopher Nolan. Le grand film épique de l’été, c’est RRR, de...
Amistà dévoile sa nouvelle cuvée. Né de la rencontre entre le savoir-faire des vins...
ANDERS THOMAS JENSEN : « JE VOULAIS UN FILM AUSSI FRAGMENTÉ ET CHAOTIQUE QUE LE MONDE D’AUJOURD’HUI »
Dans The Last Viking, farce absurde et mélancolique, un braqueur fraîchement sorti de prison...
Président de l’Association des maires de France, maire de Cannes réélu avec un score...
L’aspirant Académicien le plus endurant du 15e arr. a décidé de nous faire plaisir :...
À quelques minutes de son concert au Garden Parvis, nous avons rencontré Upsilone, Dj...
Numéro 300 oblige, nous avons demandé à notre vénéré rédacteur en chef de se...
Groupe mythique de la fin des années 2010 avec leurs tubes « Katchi » et « Be...
À 27 ans, Sami Outalbali, habitué aux plateaux de tournage depuis ses six ans...
Cet été, du 20 au 23 août, les artistes incontournables du moment se donneront...
Avec Jim Queen, leur premier long-métrage, Marco Nguyen et Nicolas Athané signent un ovni,...
Révélée par hasard après des années passées dans la restauration, l’irrésistible Eva Huault est...
Au pied de la Grande Arche, à Paris La Défense, Garden Parvis est une...
Pianiste, artisan, acteur, compagnon de route de Chantal Akerman, Stanislas Merhar regarde son parcours...
Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Styleto, Laure, de son vrai...
Lilly Wood and The Prick est de retour avec un cinquième album coproduit par...
Fort d’une importante communauté de fans après un premier album aux accents pop-électro, Colt...
Viral sur les réseaux sociaux il y a six ans avec le titre « Les...
Dans la programmation éclectique et populaire du Garden Parvis, Piche jouera le 23 juillet....
Lauren Sherman, redoutée fashion editor de Puck, est la journaliste de référence des insiders...
Récompensé au Festival de Cabourg, Pierre Le Gall, 37 ans, signe avec Du fioul...
CULTURE
À 27 ans, Sami Outalbali, habitué aux plateaux de tournage depuis ses...
Cet été, du 20 au 23 août, les artistes incontournables du moment...
Avec Jim Queen, leur premier long-métrage, Marco Nguyen et Nicolas Athané signent...
Révélée par hasard après des années passées dans la restauration, l’irrésistible Eva...
Au pied de la Grande Arche, à Paris La Défense, Garden Parvis...
Pianiste, artisan, acteur, compagnon de route de Chantal Akerman, Stanislas Merhar regarde...
Connue sur les réseaux sociaux sous le pseudonyme de Styleto, Laure, de...
Lilly Wood and The Prick est de retour avec un cinquième album...
Fort d’une importante communauté de fans après un premier album aux accents...
Viral sur les réseaux sociaux il y a six ans avec le...
Dans la programmation éclectique et populaire du Garden Parvis, Piche jouera le...
Récompensé au Festival de Cabourg, Pierre Le Gall, 37 ans, signe avec...
L’OEIL DE TECHNIKART
PORTRAIT