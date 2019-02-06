Justine Ryst

JUSTINE RYST : « UN OUTIL D’ÉMANCIPATION »

Au commencement était le Vlog… Depuis, Léna – comme des centaines de milliers de Françaises et de Français – se sert de la première plateforme de vidéos en ligne comme terrain de création. Décryptage avec Justine Ryst, managing director de You Tube France. YouTube est la plateforme de référence pour les créateurs de vlogs. Quel sens revêtent pour vous les Vlogs d’août de notre coverstar Léna Mahfouf, qui célèbrent leur dixième édition cette année ? Justine Ryst : Léna a été pionnière […]...
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MARIO GOBBO : « DON PAPA ? UNE ŒUVRE VISUELLE »

Brand ambassadeur Don Papa, Mario Gobbo présente « Ubé Fizz », un mix inspiré des origines philippines de la marque de rhum. Rencontre autour de ses coktails. Légende Photo : L’ÉTÉ, L’ÉTÉ_ Conseil de pro : verre glacé, des fruits frais et beaucoup de glaçons pour révéler les notes de mûrs et de vanille de Don Papa. Don Papa a été lancé en 2012. Quelle est votre histoire avec la marque ?Mario Gobbo : J’ai rejoint Don Papa en octobre 2023, à Bordeaux, séduit par une […]...
Magali Faget

MAGALI FAGET : « DÉGAGER DE L’ÉMOTION »

Alors que le secteur de la publicité est en souffrance, Magali Faget, directrice de l’agence Mlle Pitch, réaffirme les fondamentaux du secteur. Rencontre autour de la sixième édition de son concours de publicité engagé, les Mlle Pitch Awards. En 2020, l’agence a créé le concours créatif Mlle Pitch Awards, visant à récompenser les meilleures campagnes publicitaires pour une ONG du bien commun. La Fondation Villages d’Enfance Ensemble est mise à l’honneur cette année. Peux-tu la présenter ? Magali Faget : La fondation […]...
L’odyssée de l’Odyssée de Christophe Ono-dit-Biot

ODB FAIT MU-MUSE

L’aspirant Académicien le plus endurant du 15e arr. a décidé de nous faire plaisir :...
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