RISING STARS 2025 : ABOU SANGARÉ

Âge_ 23 ans

CV_ Merveilleux dans L’Histoire de Souleymane, Abou Sangaré n’a pas une trajectoire de vie fixe. Arrivé en France à ses 16 ans, il s’inscrit rapidement dans des études de mécanique à Amiens. En avril 2023, lorsqu’il apprend que Boris Lojkine cherche un jeune homme guinéen pour tourner dans son prochain film, il se rend à l’audition entre deux réparations de voiture. C’est le début d’une vague de succès critique et public pour le drame haletant et son protagoniste.

Jouer la comédie ?_ « Ce n’était pas mon rêve. Certains ont décidé dans leur vie de travailler dans le cinéma, ils ont étudié l’art et l’acting. Moi, je n’ai jamais fait tout ça. Je me suis retrouvé à faire un film, et ce film a marché. À mes yeux, ça ne veut pas dire que je suis un acteur professionnel ou quelque chose comme ça… Mais si des réalisateurs me contactent pour jouer dans des films comme L’Histoire de Souleymane, c’est certain, je le ferai. »

Tourner avec Boris Lojkine ?_ « Chaque petite action que vous voyez dans le film, c’est lui. Il me disait de rouler à une telle vitesse, de freiner. On a tout tourné dans la rue, dans les zones de circulation, pour essayer de montrer les interactions entre le livreur et les clients, toujours dans la précipitation pour accumuler deux, trois euros à chaque fois. »

L’après César ?_ « L’Histoire de Souleymane a changé ma vie, mais aussi celle de toutes les personnes qui ont travaillé sur le projet (pour la plupart des amateurs dans la même situation d’irrégularité, ndlr). Tu sais, ici, tant que tu n’as pas de titre de séjour, tu ne peux pas rester assis. Depuis mon arrivée à Amiens, je me suis dit que j’avais une chance ici. J’ai cherché à droite à gauche des relations avec les gens, que ça soit dans la mécanique, l’école, les associations. Maintenant, j’ai un titre de séjour, et un appartement à mon nom… »

Par Adèle Thiéry