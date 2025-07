Quel ehpad pour Ardisson ?

Classe comme Gérard Faure, sympathique comme Erdogan et riche comme Crésus, Thierry Ardisson, squatteur des plateaux d’émissions du service public, aura bientôt à chercher une nouvelle résidence . Nous lui avons filé un coup de main…

VILLA LECOURBE

LE PLUS MÉDIATIQUE

À la Maison de Famille Villa Lecourbe, Titi ne sera pas perdu. Située à 20 minutes à pied des studios de France Télévision et de BFMTV, tous ses anciens collègues pourront lui rendre visite. Sur la terrasse ombragée ou dans le salon privé, ils pourront venir subir une dernière fois sa personnalité caractérielle et autoritaire. Des animations thérapeutiques de relaxation et de détente lui permettront d’apprendre à se canaliser. Mieux vaut tard que jamais.

Coût : à partir de 245 € par jour

286 Rue Lecourbe, 75015 Paris

JARDIN D’ARCADIE

LE PLUS ARRANGEANT

Au Jardin d’Arcadie, grâce aux chambres non meublées, Ardisson pourra ramener son luxueux mobilier depuis son appartement du premier arrondissement. Visites et animaux de compagnies sont autorisés, l’occasion pour lui d’inviter ses «biches» en toute liberté. Lors des rencontres intergénérationnelles ne le laissez pas inviter Laurent Baffie, cela pourrait ranimer leurs blagounes sexistes, borderline rascistes, et homophobes de Salut les Terriens…

Coût : à partir de 1 836€ par mois

10, avenue des Frères Olivier, 06600 Antibes

RÉDISENCE TIERS TEMPS

LE PLUS GOURMET

La Résidence Tiers Temps et ses 180 euros la nuit sauront accueillir Thierry comme il se doit. La nourriture préparée sur place ne remplacera sûrement pas ses habitudes au Meurice. Pourtant il pourra se cacher dans le jardin, la terrasse ou le patio pour consommer ses drogues. Pas la peine de lui proposer la chambre couple, il vit séparément de sa compagne Audrey Crespo-Mara pour ne pas « se marcher sur les pieds ». Allez, hop, en pédicure !

Coût : 180€ par jour

24 Rue Rémy Dumoncel, 75014 Paris

VILLA GALLIA

LA PLUS SAFE

À la Villa Gallia, Thierry Ardisson pourra enfin vivre son festival permanent depuis la fenêtre de sa chambre. Située à deux enjambées de la Croisette, la résidence coche toutes les cases pour une retraite cannoise : chambres « prestige », mini bar en option, piscine, et petit-déj’ en chambre. Bref, un lifestyle de star déchue. Il pourra y promener son ego dans les couloirs climatisés, entre deux séances de balnéothérapie et un atelier « réminiscence » où il racontera en boucle son amitié avec Gainsbourg. Et s’il venait à confondre sa chambre avec une loge de France 2, le staff sera là pour lui proposer les ateliers mémoire ! Et pourquoi pas un dernier brin de soleil pour Ardi ?

Coût : 5412€ / mois

La Villa Gallia – 7 rue de Turckheim, 06400 Cannes

VILLA BEAUSOLEIL

LE PLUS INSPIRANT

Dans la Villa Beausoleil de Levallois, Ardisson se sentira chez lui. Entre la piscine, la bibliothèque et le piano bar (s’il sait en jouer), il pourra s’affairer à l’écriture de son nouveau livre, lors de l’atelier artistique. Espérons que son prof lui expliquera comment éviter le plagiat et qu’il ne ressortira pas un naveton comme l’Homme en Noir. Spoiler, il passera la plupart de son temps à regarder le replay de ses émissions dans la salle cinéma.

Coût : 152 € par jour

12 rue Jules Verne 92300 Levallois-Perret

CHÂTEAU DE CHAMPLÂTREUX

LE PLUS SÉCURISÉ

Au Château de Champlâtreux, Ardisson ne sera jamais à court de public : soignants et animateurs veillent 24h/24 – avec des caméras de sécurité toujours braquées sur notre animateur – mais savent disparaître dès qu’il réclame le silence plateau. Ici, on actualise constamment ses centres d’intérêt : un jour table ronde autour de son livre, le lendemain débat en mode late‑show. Les soignants orchestrent les coulisses, lui gèrent la light. Question du moment : un autre livre ou une prochaine émission ?

Coût : 3 652,20 € / mois

Château de Champlâtreux, 95270 Épinay-Champlâtreux

MAISON NATIONALE DES ARTISTES

LE PLUS ARTISTIQUE

On a trouvé la planque idéale pour l’Homme en noir : la Maison nationale des artistes à Nogent-sur-Marne. Un genre de Suisse pour people oubliés : assez proche de Paris pour recevoir des visites, assez planqué pour qu’on les rate. Deux châteaux des XVIIe et XVIIIe siècles, dix hectares de parc à l’anglaise, des pianos et des ateliers créa pour papys arty. Maison des artistes ? Ardisson coche toutes les cases : livres, interviews de Houellebecq, costume noir permanent. On l’imagine déjà sirotant un café dans le parc, attendant un dernier plateau dans ce décor aristocratique. Vive le roi… Ardisson.

Coût mensuel : 3 321,90 € / mois

14 Rue Charles VII, 94130 Nogent-sur-Marne

RÉSIDENCE ÉLÉONORE

LE PLUS DÉTENDU

À la Résidence Eléonore, Ardisson pourra enfin poser ses valises comme Cézanne posait ses chevalets face à la Sainte-Victoire, dans un cadre idyllique. Chambres climatisées, terrasse privative, cuisine de chef, etc. Entre deux soins esthétiques et une séance de kiné, il pourra disserter sur Baudrillard avec le personnel soignant ou faire des séances de dédicaces de son nouveau livre dans la bibliothèque. Si la mémoire flanche, pas de panique : ici, les ateliers Alzheimer sont plus fréquentés que les dîners chez Ardisson. Et avec l’ambiance familiale vantée par la direction, il aura peut-être enfin une audience qui ne peut pas s’échapper en plateau.

Coût : 4 565 €/ mois

Résidence Eléonore – 14 Avenue du Général Preaud – 13100 Aix-en-Provence

Par Raphaël Baumann & Robin Lecomte