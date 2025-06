ANYIER ANEI : « CHANGER LES CHOSES »

Mannequin star devenue comédienne, Anyier débute dans un des films les plus attendus de l’année : Coutures de Alice Winocour…

CV_ Des bancs de la fac de pharmacie à Nairobi aux podiums (Givenchy, Saint Laurent, Dsquared…), Anyier est l’une des models les plus demandées de la fashion week. Née dans un petit village soudanais et élevée au Kenya, elle entame aujourd’hui sa carrière d’actrice en partageant l’écran avec Angelina Jolie et Ella Rumpf dans Coutures, le cinquième long-métrage d’Alice Winocour…

Première expérience cinéma ?_ « Le casting avec Alice…Ils avaient déjà vu 400 filles avant moi, et plus aucune après. C’était long et plein de rebondissements mais finalement, Coutures est ma toute première expérience de jeu, et Alice Winocour m’y a introduite de la plus belle des manières. Elle a cette intelligence et cette douceur dans sa façon de diriger… Même en jouant aux côtés d’aussi grands noms, je n’ai pas eu peur, juste de l’excitation pure. »

Ton personnage dans Coutures ?_ « J’interprète Ada, une jeune fille de 18 ans, très forte mais encore pleine d’innocence. Elle vient d’un environnement où il a fallu se battre pour exister, et malgré ses doutes, elle ose prendre des risques. C’est un rôle qui me touche vraiment parce qu’il fait écho à ma réalité. Je suis arrivée de nulle part, sans repères, projetée dans un monde que j’idéalisais, où j’ai dû grandir vite. »

Dernier coup de cœur ?_ « J’ai découvert Gia de Michael Cristofer, et ça m’a scotchée. Angelina Jolie y crève l’écran. »

La suite ?_ « Défiler et jouer, ça se complète bien. J’écris aussi, tout ce que je traverse depuis mes 14 ans. Peut-être qu’un jour, ça deviendra un livre, qui sait ? Mais le plus important, c’est de construire quelque chose qui dépasse ma propre histoire. »

@anyyier





Par Max Malnuit

Photos Kiara Lagarrigue