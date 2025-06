En attendant la délibération pour le ou la Wnner du prix Evok X Brasch Tout ce beau monde fait tapisserie : Evok Collection President Emmanuel Sauvage, Boris Derichebourg, Eleonore Baudry, Valerie Bonneton, Laurence Ferrari and Marie Jacquier

L'élégante et docte Karine Dijoud fait la promo de la belle langue francaise aux editions Robert ! Je me méfierai d'elle au Scrabble !

Bien entouré de Ema Peal et Maud Le Net voilà Pierre Ducrocq le petit mari ( rugbyman) de Tristane Banon ! Quel succès !!

C'est elle l' Evok x Brach 2025 La brune Céline Robert avec son book "Ceinture" écrit en noir sur blanc et bien épaulée par Laurence Ferrari en mode blonde immaculée !

On la voit à la télé en plan poitrine mais Laurence n'est pas une femme tronc la preuve la voilà en élégant total Look: En Loubousandalettes et son Ferrari Bag en prime !