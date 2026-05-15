CANNES Fatherland & Histoires Parallèles

Pendant les red carpets Vassili Schneider est amiral du Techniboat (Lady Jersey) dans le très dangereux détroit de Cannes avec ses embouteillages monstres de pédalos!
« Histoires Parallèles » descente red Carpet: Virginie Efira woaoh La plus Cannoise des ajolies ctrices belges
« Histoires Parallèles » descente red Carpet: La reine verte Catherine Dneuve et l'imperatrice rouge Isabelle Huppert,
« Histoires Parallèles » descente red Carpet: Alexandre Mallet-Guy, Catherine Deneuve, Adam Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Asghar Farhadi, India Hair
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« Histoires Parallèles » descente red Carpet: Attention de nuit les marches du red carpet sont plutôt casse gueules Alexandre Mallet-Guy, Catherine Deneuve, Adam Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Asghar Farhadi, India Hair, Pierre Niney and Vincent Cassel
C« Histoires Parallèles » atherine Deneuve, Adam Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Asghar Farhadi, India Hair
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« Histoires Parallèles » descente red Carpet: Alexandre Mallet-Guy, Catherine Deneuve, Adam Bessa, Isabelle Huppert, Virginie Efira, Asghar Farhadi, India Hair, Pierre Niney and Vincent Cassel
« Histoires Parallèles » descente red Carpet: Laquelle preferez vous?
Pendant ce temps sur La Techniboat Isaak Dessaux donne dans le sex appeal
Sur le Techniboat Fabrice de Rohan Chabot me présente Mr Tequila: Alexandre Malouf
A bord du Techniboat comme la croisière est longue Vassili Schneider a embarqué de bonnes lectures Tiens il est en couve de Technikart !!
Sur le Techniboat pour Vasili Schneider Axel Huyhn me peente Melle Fifille d'Henri Laconte Marylou qu'elle s'appelle !!
Sur le Techniboat pour Vasili Schneider : Fabrice de Rohan Chabot me présente Timothee Courreges flanqué d'Axel Huynh
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Fatherland Red Carpet: Christophe Guillarmé siamoise avec Blanca Blanco
Sur le Techniboat pour Vasili Schneider Vassili Bogosse sur la passerelle !
Voilà le team de Fatherland: Lukasz Zal, Hanns Zischler, Paweł Pawlikowski, Sandra Hüller
Fatherland: Sandra Hüller sandwiche entre Paweł Pawlikowski,et August Diehl
Le Col au vent Demi Moore ne fait rien à moitié !
Fatherland L'entrée remarquée de Demi Moore avec sa robe taillée dans le red carpet
Elsa avec son mini Zylberbag !
Avec sa toge Diane Kruger en Impératrice Romaine
Fatherland: Chloé Zhao en petit Chaperon Jaune
Fatherland Voilà Seth Rogen et Lauren Miller Rogen
La jolie Nadia avec son nom imprononciable: Nadia Tereszkiewicz
Fatherland l'immaculée Sara Sampaio
Le Grand Dragon rouge est venue dans sa couette
Fatherland: Elle a commandé un string taille basse chez Nanazone
Notre Iris Mittenaere Nationale !!