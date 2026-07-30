Corti Party Halles de St Tropez

Nicolas Paget des Halles, Krystel Vincent Femme de Vincent Moscato, sa fille Alysee Moscato et producteur Kader Djelti

DJ Grace sirene aux Halles de St Trop

TPMP Touche Pas A Ma Platine ! Cyril a pourtant toujours rêvé de mixer avec Corti !!

Oui oui Pour mon instagram "Cheese" Cyril !!

Toutes les nanas en sont folles ! Quel talent ce Hanouna !

Ta Dam ! Qui Arrive à la fête apres avoir confié les clés de son Yacht au voiturier ? Mais non Cyril tu n'as pas besoin de montrer Patte blanche c'est Open Bar pour toi !

Certaines Instagramment en réel leurs grimaces pour des challenges en ligne

L'ambiance est tellement bonne que meme Gaultier Le Bret si sérieux sur les plateaux CNiouze se relache !! Je vous confirme il est bien au diabolo menthe

Ici c'est nle Paradis des filles à selfies

Tiens Revoilà Gauthier Le Bret de CNiouze et sa ravissante épouse en plain pied (Non Gauthier qu'on voit à la télé n'est pas un homme tronc

Papish La poigne de fer du VIPRoom tendemme avec Nicolas Paget des Halles de St Trop

Les Filles dans les Halles grimpent sur le comptoir pour faire des girleries ! Les bras Les Bras les filles pas de bras pas de Wonder (merveilleux) bras !!

Corti et le couple Eloise Le Bret et Gauthier Le Bret de CNiouze

Trio infernal:: Corti, Jean Roch et Philippe Souche ! Qui es t Philippe Souche ? il bosse au chateau Minuty ou on fabrique des piscines de rosé

Kader Djelti et Robert Tartaix m'embrouillent pour etre immortalisé en photo

Une paie que je ne l'ai revu Alexis Tregarot est encore là !!

Au coeur des Halles de St tropez Corti s'éclate aux platines

Ho Ho c'est ma copine DJ Cand'Ice!!