Chanel Couture Shows

L'impératric erouge Catherine la grande

Elle swing un max Tilda Swinton

Le tandem Javier Ambrossi, Javier Calvó reals qu'on a vus à Cannes de "La bola negra"

Notre Vanessa coté face !!

Zhang Zifeng prend son envol

Anok Yai me tient à l'oeil !!

Ines de La Fressange en mode bye bye Ines

Anok Yai La future Naomi !!

Michel Yeoh fait "Yo!" avec son fan club

Vanessa (coté pile ) knock knocks at the Heaven gates

Charlotte Casiraghi est une princesse dans le vent !

Anna Mouglalis en version originale et plain pied

La chanteuse Shan Yichun et sa clim perso!

Lux Pascal en mode Youpi !! Pas Yuppie. Son frangin c'est Pedro Pascal !!

Charlotte Loréale un max mais le vaut bien !!

Je ne crois pas que Tilda se tiendra à carreaux

Sarah Pidgeon en mode poupoupidou

Carole Bouquet utilise ses lunettes de secours

L'actrice indienne Ananya Panday !!

Pedro et ses moustaches Pascales

L'actrice Teyana Taylor (RIP, One Battle After Another) voit la vie en bleue

Mine de rien Asaya Jurin est une rappeuse nippone !

Imane Khelif recupe son Chany Bag

La boxeuse Imane Khelif a deja son fan Club

L'actrice Elizabeth Debicki dévale les marches du palais se tient prudemment à la rampe

Adossé à un lampadaire Virginie Ledoyen check son instagramm et se commande un huber

Arielle Dombasle se paie un bain de foule et de serrage de mimines

Avec son Chany bag Arielle Dombasle nous fait la valse à mi-temps !!

Chiara C'est par ici devant qu'il faut sourire !

Hé hé Caroline de Maigret ne rate aucun Chanel Show

Anna Wintour quitte le show et commande son Huber Pop ! Baz Luhrmann lui emboite le pas de Madame !!