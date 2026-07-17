Christian Dior Couture Arrivals

C'est la blogueuse brittish Susanna Lau

Francesca Ragazzi est venue en chemisee de nuit

Des invitées élégantes je shoote puis verifie les identités par arpport aux photocall couverts par getty!!

C'est Carine Roitfeld ! Sa jolie fille avait des de chouettes oreilles d'elfe

Tina Leung c'est une styliste et influenceuse de Hong Kong basée à New York

La jolie Eileen Gu pressée passe un peu trop vite à mon gout !!

C'est Ellen von Unwerth yo !!

Anna Dello Russo et son bibi oiseau

Une instagrammeuse en mode psychédélique !!

Babteh Djian fait comme d'hab son numéro!