Christian Dior Couture Arrivals

L'oeil de Technikart·17 juillet 2026Christian Dior Couture Arrivals Partager C'est la blogueuse brittish Susanna LauFrancesca Ragazzi est venue en chemisee de nuitDes invitées élégantes je shoote puis verifie les identités par arpport aux photocall couverts par getty!!C'est Carine Roitfeld ! Sa jolie fille avait des de chouettes oreilles d'elfeTina Leung c'est une styliste et influenceuse de Hong Kong basée à New YorkLa jolie Eileen Gu pressée passe un peu trop vite à mon gout !!C'est Ellen von Unwerth yo !!Anna Dello Russo et son bibi oiseauUne instagrammeuse en mode psychédélique !!Babteh Djian fait comme d'hab son numéro!Olivier Zahm est venu avec son chien bien caché dans un doggy bag ! photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #hautecouturefallwinter20262027 #christiandior #muséerodin #carineroitfeld #annadellarusso #olivierzahm #babethdjian #ellenvonunwerth #wireimage #technikart