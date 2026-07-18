Stephane Rolland Couture Olympia

Stéphane Rolland et la chanteuse Oumaima Taleb qui s'inspire de Dalida
Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale
Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale
Oumaima Taleb et les models à la Finale
Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale
Un model en Stephane Rolland
Un model en Stephane Rolland et son decolleté hanché
Un model en Stephane Rolland
Une femme buisson en Stephane Rolland
Deux models en Stephane Rolland
Un model en Stephane Rolland
Un model en Stephane Rolland
Des models en Stephane Rolland
Un model en Stephane Rolland
L'actrice américaine Sheryl Lee Ralph et une femme fleur !!
Photo de classe Oumaima Taleb, Pierre Martinez, Sheryl Lee Ralph, Designer Stéphane Rolland, Keni Silva and Mohamed Hadid le pere de Bella Hadid !!
L'influenceuse Eve Pamba était là !!
Sylvie Tellier est là car les misses sont Pas loin !
Saint Ex a du s'inspirer d'Oscar Cyt pour écrire Le Petit Prince
Davika Hoorne en Stephane Rolland décapotée et ecarlate
Une autre pink Lady: La chanteuse chinoise Yanni Dai
Oscar Cyt en petit prince et Davika Hoorne
Amanda femme Lyre
L'actrice chinoise Mengling Yi
Simona Jakstaite en pink lady
Rose Bertram
Amanda Lear et Magloire en mode qui se ressemble s'assemble
Stephen Hung et Dborah Hung
3 graâes: Mable Siriwalee, Davika Hoorne And Heart Evangelista
Deux Actrices Bollywoodiennes. Esha Gupta et Farrhana
Dy Miryan en goldfinger girl (by Stephane Rolland SVP)