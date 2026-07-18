Stephane Rolland Couture Olympia

Stéphane Rolland et la chanteuse Oumaima Taleb qui s'inspire de Dalida

Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale

Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale

Oumaima Taleb et les models à la Finale

Oumaima Taleb et Stéphane Rolland,à la Finale

Un model en Stephane Rolland

Un model en Stephane Rolland et son decolleté hanché

Un model en Stephane Rolland

Une femme buisson en Stephane Rolland

Deux models en Stephane Rolland

Un model en Stephane Rolland

Un model en Stephane Rolland

Des models en Stephane Rolland

Un model en Stephane Rolland

L'actrice américaine Sheryl Lee Ralph et une femme fleur !!

Photo de classe Oumaima Taleb, Pierre Martinez, Sheryl Lee Ralph, Designer Stéphane Rolland, Keni Silva and Mohamed Hadid le pere de Bella Hadid !!

L'influenceuse Eve Pamba était là !!

Sylvie Tellier est là car les misses sont Pas loin !

Saint Ex a du s'inspirer d'Oscar Cyt pour écrire Le Petit Prince

Davika Hoorne en Stephane Rolland décapotée et ecarlate

Une autre pink Lady: La chanteuse chinoise Yanni Dai

Oscar Cyt en petit prince et Davika Hoorne

Amanda femme Lyre

L'actrice chinoise Mengling Yi

Simona Jakstaite en pink lady

Rose Bertram

Amanda Lear et Magloire en mode qui se ressemble s'assemble

Stephen Hung et Dborah Hung

3 graâes: Mable Siriwalee, Davika Hoorne And Heart Evangelista

Deux Actrices Bollywoodiennes. Esha Gupta et Farrhana