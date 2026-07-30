L'oeil de Technikart·30 juillet 2026« The Power Of the Softness » BelairFineart Gallery Saint Tropez Partager DSC_6070Fernando Casadei and Carine Geliot ce joli couple sont des stahanovistes des vernissages je les croise absolument prtout à Paris comme à St TropezOly.B et son Mohamed Ali qui pilonne de ses puissahts upper cuts le glace blindée et n;arrive pas à s'en sortirArnaud Dumat c'est le pseudo d'Alexandre Delperier qui pose avec sa peintureArnaud Dumat pose avec sa peintureSebastein Peiffert avec Jacinthe Gross, et Simone GrossArnaud Dumat qui pose avec sa peinture cette fois ci en Black and whiteUn Lobster à la sauce Jeff KoonsDSC_6164Phil Luangrath et Favio Landeira posent en tandem avec un manège de leurs petites bagnoles miniatures !!C'est Francois Chabanian le directeur de Belair artfine Gallery qui me presente un homard à l'Americaine by Jeff Koons !!Favio Landeira et Phil Luangrath posent en tandem avec un envol de papillonsPas de Breakfeast at Tiffany ! C'est Audrey Hepburn piegee dans le miroir de Oly.B #photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #sainttropez3036 #belairfineartgallery #francoischabanian #arnauddumat #olyb #philluangrath #faviolandeira #sebastienpeiffert #carinegeliot #wireimage #technikart