« The Power Of the Softness » BelairFineart Gallery Saint Tropez

Fernando Casadei and Carine Geliot ce joli couple sont des stahanovistes des vernissages je les croise absolument prtout à Paris comme à St Tropez

Oly.B et son Mohamed Ali qui pilonne de ses puissahts upper cuts le glace blindée et n;arrive pas à s'en sortir

Arnaud Dumat c'est le pseudo d'Alexandre Delperier qui pose avec sa peinture

Arnaud Dumat pose avec sa peinture

Sebastein Peiffert avec Jacinthe Gross, et Simone Gross

Arnaud Dumat qui pose avec sa peinture cette fois ci en Black and white

Un Lobster à la sauce Jeff Koons

Phil Luangrath et Favio Landeira posent en tandem avec un manège de leurs petites bagnoles miniatures !!

C'est Francois Chabanian le directeur de Belair artfine Gallery qui me presente un homard à l'Americaine by Jeff Koons !!

Favio Landeira et Phil Luangrath posent en tandem avec un envol de papillons