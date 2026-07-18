Zino Touafek Couture à Saint Denis

L'oeil de Technikart·18 juillet 2026Zino Touafek Couture à Saint Denis Partager La mariée en Rami El Ali defile sur le runwayGiorgia Ferrari est aux premières logesNon Olivia Yace n'a pas le blussStephen Hung sandwiche entre Chanel Ayan, et Deborah HungChanel Ayan, Deborah Hung siamoisentMagda Swider gracieusement installéeDes models en Rami El Ali defile sur le runway durant la finaleDes models en Rami El Ali defile sur le runway durant la finaleDes models en Rami El Ali defile sur le runway durant la finaleUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runwayUn model en Rami El Ali defile sur le runway photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #hautecouturefallwinter20262027 #zinotouafek #saintdenis #ballybagayoko #boyamali #joakimlatzko #wireimage #technikart