Gerd Janson DJ au Lillys St TRopez

Ambiance avec Gerd Janson

Juste pour vous montrer que DJ Gerd Janson mixe bien sur ses jambes

Gerd Janson en mode photomaton

Ambiance

Elles veulent leur 1/4 heure de célébrité

Les Bras Les Bras Les Bras ! Les shoes Les shoes Les shoes!!

Elles enterrent leur vie de jeunes filles en fleurs

Quand il s'agit de boire cul sec les Lillys Girls sont pas des poules mouillées

Gerd Janson aux platines

avec Gerd Janson aux platines ca se passe toujours comme ça !

Gerd Janson aux platines

Gerd Janson aux platines ne se laisse pas distraire

La vie en rose au Lillys

La Miss Lillys de la soiree

Atmosphere tamisée

Gerd Janson aux platines sait écouter la salle