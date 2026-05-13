CANNES 2026 Opening 12 May

Nataniel Karmitz sur le red carpet sans papa ni frérot

Je me souviendrais toujours Jane Fonda dans "Cat Ballou " donnant la réplique au bad double de Lee Marvin, à Lee Marvin himself et au canasson de Lee Marvin qui a donné au bourrin son oscar !!

Gong Li est à sa vraie place au top du tapis rouge et qui salue ses &milliard 'ààààà followers!!

Heidi Klum rien dans les mains tout dans le sourire et derrière sa pink flower

Je verrais bien Jean Jacques Audiard finir mal dans un "Doulos" de Jean Pierre Melleville !!

Hey c'est ma fée Clochette Préférée La Divine Sagnier !

Bernard Montiel en mode Yves Montand dans "L'aveu" de Costa Gavras

Valérie Perrin et son shabadabada de mec

Rami Adil a marqué 2-0 sur le red carpet !

Gong Li sans Jean Michel Jarre !!

Arrêtez de crier Peter Jackson n'est pas aussi sourd comme un Bot (diminutif de Bilbo)

Waoh Leila me Bekhti l'objectif du regard !!

Elijah Wood s'est trouvée Une fiancée: Bilbelle La Hobbit qui s'appelle en vraie: Mette-Marie Kongsved !

Peter Jackson en plain bottes de 7 lieues (très commodes pour parcourir le royaume des Anneaux !

A coté d'Eric Tolédano Louis Garrel Bogosse un max sur le red carpet !

Au sommet du red carpet, sous l'oeil de la Police Montée (des marches) Voilà le Jury Isaach de Bankolé, Chloé Zhao, Demi Moore, Jury President Park Chan-wook, JLaura Wandel, Diego Céspedes et Stellan Skarsgård

Au sommet des marches l'equipe de La Venus Electrique : Madeleine Baudot, Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Pierre Salvadori, Gilles Lellouche and Vimala Pons saluent le peuple de Cannes

Zhao Tao C'est la muse du cineaste chinois Jia Zhang-Ké: (Xiao Wu Le Pick Pocket de Pékin)

Un plan Plain louboutongs pour les robes d'Anaïs Demoustier etde Vimala Pons entre 'Pierre Salvadori et Gilles Lellouche

Tout le monde plie bagage mais Demi Moore en haut du bunker tient bon !

Quand Pierre Salvadori et Anaïs Demoustierlui tournent le dos Gilles Lellouche fait son bogosse pour son fan club !!

Sous L'égide de Thelma et Louise film de Ridley Scott La foule grimp les marches du temple dbunker es cinéphiles !

Geraldine Pailhas a mis pour l'occasion une belle cravate noire à grand pois roses !!

Christophe Guillarmé a habillé Blancaa Blanco pour l'occasion

Caroline Daur qu'on a d'habitude de shooter sur les red carpet des fashion shows !!

Jilmmy Jean Luois a encore frappé !!

Chloé Zhao, Demi Moore, Jury President Park Chan-wook, Laura Wandel, et Diego Céspedes saluent le peuple de Cannes !

Frédérique s'est fait Baby Belle pour aller danser !

Connais pas son om mais ca doit etre un academicien chinois des arts et des lettres vu sa jacquette brodée !

Hofit Golan s'est elle prise le stiletto dans le red carpet ?

Lay Zhang a tourné des tonnes de films Chinois et doit avoir 2 milliiards de followers !! nous dit il dans les sous titres !

Dimitri Rassam etait la sans sa maman Caole Bouquet

Le grand realisateur japonais Hirokazu Kore-eda !!