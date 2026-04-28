FIJA 2026 Prix Jeunes Acteurs

Le fondateur du FIJA, le réal Etienne Faure sandwiche entre Firmine Richard et Evelyne Dress

Le Festival a terminé chez Victoria ex L'Arc tenu jadis par Tony Gomezvoilà une hotesse, le boss Stephane Jourdin du Moma Group est ravi d’accueillir Jean-Christophe Bouvet et les FIJAs

Jean-Christophe Bouvet et Theo Fernandez tuchent en botte pres de l'open bar du Victoria à l'after du FIJA closing awards day

La belle Kahina Lespert Rolland fifille à Sonia Rolland !

FIJA 2026 Best actress Aminthe Audiard qu'on peut voir dans le film "Morlaix" est venue avec sa maman

J'ai cru que c'etait Gong Li jeune mais c'est Fu LI comedienne et actrice !

Photo de Classe pour la finale qui réunit Etienne Faure, Jean-Christophe Bouvet, La FlIA 2026 Best actrice Aminthe Audiard, dans "Morlaix", les acteurs Theo Fernandez et Anne Elisabeth Blateau

Photo de Classe à la finale FIJA : Actrices Esther Rollande, Lola Le Lann, le réalisateur Mehdi Meskar, acteur Jean-Christotors Thphe Bouvet, Fle IJA 2026 Best actrice Aminthe Audiard, Theo Fernandez et Anne Elisabeth Blateau

En mode 3 graces voilà les actrices Lola Le Lann, Esther Rollande et Kahina Lespert Rolland

Romane Meutelet jeune actrice bientot dans les salles obscures

Eva Yelma, c'est la meilleure actrice FIJA de court metrage !!

Voilà les FIJA 2026 « Wild Acting » actrices Camille Tamayo, Laura Bathelier, Enola Amblard parrainées par Theo Fernandez

FIJA 2026 Best actrice Aminthe Audiard qu'on a vu dans 'Morlaix'

Entre deux films et deux peintures Eloise Valli est venue pinker aux FIJA

Jury de la FIJA 2026 Firmine Richard était là et ne dépareille pas avec tout ces fruits exotiques

Théo Fernandez connu du grand public grace aux Tuches !!

La réal Joy Koch et sa future actrice Alis Salatikoye

Jacob Bourguignon sandwiche entre Joy Koch, etEkaterina Khamraeva

voilà Lola Le Lann !!

Esther Rollande membre du Jury !!

Rod Paradot est aussi membre du jury FIJA

Rod Paradot, Jean Christophe Bouvet et Etienne Faure en mode mousquetaires du jury

Sherazade Bellaïde en Pretty Woman

Le jury court metrage : Edgar Dias, Ferdinand Redouloux, Kahina Lespert Rolland, Gavril Dartevelle et Jules Benoiten mode usual suspects