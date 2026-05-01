« Transformation Day » A L’Oreal Pro Party au YoYo

En Avril découvre toi en mode summertim' !!
Voilà lla L'Oreal Professionel "Transformation Day" Beaufiful pipoles
C'est la prmière fois qu'ils rencontrent leur répliquants !!
Sam Quealy fait la dance due la squaw de feu
Toujours Sam quealy et ses pNo an pant Boyz
Les heureux VIP de la L'oreal Pro party
Paloma Le Friant Elle a bien été éduquée par son old DJ de papa Bob: Allez Tout le monde "Les Bras Les Bras Les Bras !!
Chez L'Oreal Pro on a sorti les noeud pap pour la belle occasion
Paloma Le Friant castagnette le rythme
Des Happy Fews !!
Punaise sous le panneau d'olphtalmo c'est Paloma Le Friant, la fille DJette de qui? de Bob Sinclar !! Dire que je ne l'ai pas reconnue il faudrait que j'affute mes zafflelouttes!
Voilà Sam Quealy et son boyz band !!
L'Oreal il le vaut bien !!
Atmosphère ! Amosverres !
Constance de chez L'Oreal Pro et ses amies
C'est la boum des chouettes copains et copines party !
Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de nougat
Constance Hochberg et une amie
Ca guinche durant toute la soirée !!
Elles fusent nos Heureuses Happy fews
Chambord aux platines La Transformation day Party c'est la vie de chateau !!
FOK_6688
Ici On vient meme en couple: Margaux Nardini et son mari Ugo Nardini
Gue Oliveira en papesse de la new age pop !
Shana Orts remet le chignon à la mode
L'Eqipe de L'Oreal Professionel: Constance Hochberg,, Arnaud Fraboul,, Margaux Nardini, Jade Durand
Une blonde se separe de sa siamoise
Une soirée de copines !!
Les 3 graces! Les vraies !
Photo de Classe Souriez! Cheese !!
Lola Thompson dans toute sa splendeur
Une soirée néo psychédélique !!
Clara Berry ne manque pas de piquant dans sa guépière
Gue Oliveira, Lola Thompson en mode qui se ressemble s'assemble
Damned ! mais c'est Nabila que je n'ai pas reconnue !!
Nabila en plein pied dans sa robe de cuir avec des tas de boutons partout partout !!
Les 3 Graces again !
Un rock Hair avec sa banane et sa barbichette en eruption ! Il le vaut bien !
Ca se passe toujours comme ca dans les soirées L'Oréal Pro au Yo Yo !!
Vincent Pressiat voilà un futur très grand designer
Kevin Jacotot finalise sa belle victime : Quel matador ce Kevin
The sound of Hair avec Kevin Jacotot qui menace de bomber sa ravissante victime