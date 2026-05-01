« Transformation Day » A L’Oreal Pro Party au YoYo

En Avril découvre toi en mode summertim' !!

Voilà lla L'Oreal Professionel "Transformation Day" Beaufiful pipoles

C'est la prmière fois qu'ils rencontrent leur répliquants !!

Sam Quealy fait la dance due la squaw de feu

Toujours Sam quealy et ses pNo an pant Boyz

Les heureux VIP de la L'oreal Pro party

Paloma Le Friant Elle a bien été éduquée par son old DJ de papa Bob: Allez Tout le monde "Les Bras Les Bras Les Bras !!

Chez L'Oreal Pro on a sorti les noeud pap pour la belle occasion

Paloma Le Friant castagnette le rythme

Des Happy Fews !!

Punaise sous le panneau d'olphtalmo c'est Paloma Le Friant, la fille DJette de qui? de Bob Sinclar !! Dire que je ne l'ai pas reconnue il faudrait que j'affute mes zafflelouttes!

Voilà Sam Quealy et son boyz band !!

L'Oreal il le vaut bien !!

Atmosphère ! Amosverres !

Constance de chez L'Oreal Pro et ses amies

C'est la boum des chouettes copains et copines party !

Les Bras Les Bras Les Bras pas de bras pas de nougat

Constance Hochberg et une amie

Ca guinche durant toute la soirée !!

Elles fusent nos Heureuses Happy fews

Chambord aux platines La Transformation day Party c'est la vie de chateau !!

Ici On vient meme en couple: Margaux Nardini et son mari Ugo Nardini

Gue Oliveira en papesse de la new age pop !

Shana Orts remet le chignon à la mode

L'Eqipe de L'Oreal Professionel: Constance Hochberg,, Arnaud Fraboul,, Margaux Nardini, Jade Durand

Une blonde se separe de sa siamoise

Une soirée de copines !!

Les 3 graces! Les vraies !

Photo de Classe Souriez! Cheese !!

Lola Thompson dans toute sa splendeur

Une soirée néo psychédélique !!

Clara Berry ne manque pas de piquant dans sa guépière

Gue Oliveira, Lola Thompson en mode qui se ressemble s'assemble

Damned ! mais c'est Nabila que je n'ai pas reconnue !!

Nabila en plein pied dans sa robe de cuir avec des tas de boutons partout partout !!

Les 3 Graces again !

Un rock Hair avec sa banane et sa barbichette en eruption ! Il le vaut bien !

Ca se passe toujours comme ca dans les soirées L'Oréal Pro au Yo Yo !!

Vincent Pressiat voilà un futur très grand designer

Kevin Jacotot finalise sa belle victime : Quel matador ce Kevin