Festival Film Chinois en France au Pathé Capucines

C'est l'excellente Anne Fontaine a qui on doit "Antonin Roi du Kung Fu "

C'est la Tour Eiffel qu'on retourne pour avoir la neige qui tombe pas Anne Fontaine ! Ca coule de source !!

Anne Fontaine Grifouille sur le mur que fait la securité ?

Jean Jacques Annaud qui a passé 7 ans au Thibet a cru reconnaitre en votre serviteur le gland Balai Lama ! C'est vrai qu'il fait tout pour me ressembler !!

Jean Jacques Annaud salue le milliard 400000 de spectateurs pour son prochain "7ans Au Pays de la Grande muraille"

Jean Jacques Arnaud en plain Pataugasses

Isabelle Huppert en plain Louboustilettos

Isabelle Huppert c'est le rayonnement de la tour Eiffel dans le monde !

Interwiew chacun intervient à son tour le tout traduit en mandarin pour les 1 Milliard 400000 spectateurs

Le réaliateur Mustapha Ozgun est la et sandwiche entre une copine et la jolie Fu Li

Isabelle Huppert by Jean Jacques Annaud quelle belle tete d'affiche

Jia Zahg-Khé est là on lui remet un bracelet VIP

YO Men ! Salut à mon Milliard et 400000 spectateurs et fan club