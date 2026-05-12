L'oeil de Technikart
·

Festival Film Chinois en France au Pathé Capucines

photostextes©fockan #fockanpourloeildetechnikart #fockanpourgettyimages #11emefestivalfilmchinoisenfrance #pathépalace #isabellehuppert #jeanjacquesannaud #agathefontaine #jiazhangke #mustaphaozgun #wireimage #technikart #