Closerie Des Lilas 2026 Award!

Samuel de Loth et sa lolotte (l'heureuse halia Clavaud)

Carole Chrétiennot au micro et Arielle Dombasle en duo animent la remise des prix de camaraderie et des sponsors pour l'heureuse nominée Vanessa Caffin Prix Closerie 2026 qui croule sous le poids du champagne Duval-Leroy, du sonnant et trébuchant monopoly bank cheque et du queen size stylo montblanc !!

Toute Jeune Arielle Dombasle suivait déjà Les aventures de Christine Ockrent à la télé

Ce soir à la Closerie des Lilas C'est le festival du Letkiss

Fait soif! Arielle Dombasle indique à Bernard Henri the way to the next conciliabulles Duval-Leroy Bar !! bar

Closerie des Lilas 2026 Vanessa Caffin, Gwendoline Hamon, Abnousse Shalmani et Emmanuelle de Boysson mousquetairent pour la reine

Pour Gwendoline Hamon Marie Beltrami est une vraie Mère poule !

Les Félines : Pauline Lefèvre en leopard woman et Arielle en Panthère rouge mais à pois blancs !

Sophie De Boysson (fille d' Emmanuelle de Boysson et Lea Wiazemsky siamoisent à La Closerie des Lilas !!

BHL en encas entre deux belles lettristes pas tristes Pauline Lefèvre et Arielle Dombasle !!

Denis Westhoff decernerait bien un Sagan d'honneur pour Anne Consigny car ca lui irait comme un gant

D'un autre point de vue Le Prix de La Closerie 2026 Vanessa Caffin pour son book "Le Corset"est portée aux nues par notre parterre de jury: Gwendoline Hamon, Abnousse Shalmani, Christine Ockrent, Arielle Dombasle, Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Clara Ysé.1st rank : Nine d’Urso, Carole Chretiennot et Emmanuelle de Boysson

Nine d'Urso et Denis Westhoff ! Françoise Stendhal aurait réécrit "Le Pink et le Noir"

Carole Chretiennot et son amoureux l'heureux chanteur de salsa Yuri Buenaventura ! Chouette ça sent la maxi Mazel teuf !!

Quand Le prix de la Closerie recoit Le Prix Sagan : Anne Consigny, Denis Westhoff et Carole Chretiennot !!

Oh Oh Ariel Wizmo en Kimono (Ca rime !)

Jeanne Bazelaire de Lesseux blde et Kelly Phoenix qui veut ses 15 mn de Célébrité

Quand la Closerie recoit Le Flore : Carole Chrétiennot recoit en exclusivité John Weick 7 (as known as Frederic Beigbeder) avant qu'il ne sorte sur les écrans Cannois et l'excellente Anne Berest autrice non pas de "Cote Basque" mais de "Finistère" l'histoire tragique de son père qu'on verra certainement un jour adapté sur vos écrans... La photo n'est pas de moi car j'étais trop occupé à traquer avec mon objectif une coupe de champony et faisais certainement la longue queue ... Méa Culpa shame on me !!

Sous l'octopus David Freche le president du Prix de La Méduse est là (D) avec son pote Gautier Renault

Gerald Cohen babysitte Ines Olympia Mercadal une new old brand!

Je suis a deux doigts de tirer sur le pianiste dans le dos évidemment si il ne joue pas un slow on devrait remplacer les Bethoven par des juke boxes !

Abnousse Shalmani sandwiche entre la belle restauratrice Marie-Lorna Vaconsin et Gerald Cohen de Baby BBQ Brand !

Carole Chretiennot qui dévore "Le Corset" sandwiche entre La Closerie 2026 Vanessa Caffin et Pauline Lefèvre

Carole Chretiennot et son frangin Alexandre Alexandre Siljegovic patron de La Closerie et du Flore ! Quelle Famille !!

Christine Goguet tombe forcément sous le charme de l'heureux Laurent Dassault !

Comme chez Mac Clo Venez comme vous êtes! Emma Becker fait son entrée avec Nicolas D’Estienne D’Orves !

Denis Olivennes est venu les bras croisés et sans Ines !!

Carole Chretiennot et Marc Lambron avec sa casquette "Make Closerie Greater Again"

Zut je ne me rappelle plus de leurs noms mais le monsieur doit etre ophtalmo pour les sourd Muets et borgnes comme moi

Marie Beltrami me présente à Alexandra Cabral qui est photographe bien élévée pas comme moi et en plus brillante réalisatrice

Philippe Vandel me vends la mêche : "devine qui est la nouvelle élue des Lilas 2026?"

Prix Closerie 2026 Vanessa Caffin remercie La p'tite fée Closette des Lilas !

Prix Closerie 2026 Vanessa Caffin pour son book "Le Corset" et la co fondatrice du prestigieux Girly Prize Carole Chretiennot qui brandit la pièce à conviction !

Stéphanie Janicot me présente la prodige jeune femme orchestre Clara Ysé Dufourmantelle elle est auteure-compositrice-interprète-romancière et Mozart du violon à 8ans !

Blue tooth: Philippe Vandel écoute Carole Chretiennot et Abnousse Shalmani

Nine d'Urso raccord pink on pink avec Marie Beltrami

Mokhtar Amoudi est venue à la boum avec Victoria Paget !

On vous avait prévenus : Ce soir à la Closerie des Lilas C'est le festival du Letkiss !

Carole Chretiennot et Adelaide de Clermont Tonnerre en mode franche sniper avec Caroline Fourest

La Boss Carole Chretiennot, et les sheriffs deputies Abnousse Shalmani, Adelaide de Clermont Tonnerre et Vanessa Schneider

Noelle Chatelet à droite et l'excellente Elsa Walter de l'association pour le droit de choisir le jour ou on aimerait déguster les pissen-Lilas par la racine !

Devant Gwendoline Hamon, Abnousse Shalmani, Adelaide de Clermont-Tonnerre c'est Arielle qui saisit le micro et fait l'heureuse annonce ! La ganante c'est... suspense et boule de gomme