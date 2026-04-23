Prix Alice Guy 2026 au Max Linder

Là ou Le Prix Alice Guy 2026 pour son film "La Petite Dernière " Hafsia Herzi sandwiche entre l'ecxellente Ana Girardot et la cretrice du Prix Alice Guy: Veronique Le Bris

Voilà lune partie du jury : Ana Girardot, Coraline Refort , Veronique Le Bris et Cecile Coolen

Prix Alice Guy 2026 Hafsia Herzi pour son film "La Petite Dernière " et la "Petite dernière" Nadia Melliti, Meilleure actrice de Cannes 2025 !!

Nadia Malliti en mode Badass cuir et jean !!

Anna Girardot rencontre le prix interpretation feminine Cannes 2025 Nadia Melliti

Margot Abascal ne rate jamais un Alice guy!

Bad girls: Ana Girardot et Nadia Melitti qui se ressemble s'assemble !

(G-D) Une actresse, « La petite derniere » romancière Fatima Daas la petite dernière, deux actrices, Mouna Soualem, Cannes 2025 Best Actress aNadia Melliti, Le prix Alice Guy 2026 Hafsia Herzi pour son film « La petite Dernière » , des membres du jury Nathalie Azoulai, Laetiia Dosh, director Thierry Klifa, Lina Soualem et Damien Megherbi

(G-D) Mouna Soualem, Nadia Melliti, Alice Guy 2026 Hafsia Herzi, pour « La petite Dernière et membre du jury Nathalie Azoulai ,

(G-D) Mouna Soualem, Nadia Melliti, Alice Guy 2026 Hafsia Herzi, pour « La petite Dernière et membres du jury Nathalie Azoulai , Laetiia Dosh et le real Thierry Klifa

(G-D) Nadia Melliti, Le prix Alice Guy 2026 Hafsia Herzi avec son prix et la romancière de « La petite Dernière » Fatima Daas

(G-D) Mouna Soualem, Nadia Melliti, Alice Guy 2026 Hafsia Herzi, pour « La petite Dernière et membres du jury Nathalie Azoulai , Laetiia Dosh et le real Thierry Klifa et Coraline Refort et Lina Soualem

En battle dress Ana n'a qu'une seule redoutable actique: elle Tiktoque !!