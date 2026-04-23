Bob Sinclar B BOY ISH Party

Ho Ho tous les Sapeurs etaient là en première ligne à la soirée B BOY ISH de Bob Sinclar!

C'est comme le prix de Diane Hermes un vrai concour de chapeaux et de pipes !

Regarde Paloma ! qui est là ?

Paloma Le Friant et son papa Bob Sinclar sont aux platines lors de la B BOY ISH au pavillon Tilsitt !

Le bras le bras le bras pas de bras pas de nougat

Allez Paloma on tangue à Gauche !

Puis on tangue à droite !

Baby you cant drive my Car !

Paloma on nous selfie regarde !

Sur la plqaue à chauffer la salle Bob verifie la cuisson collective du fan club

Yo les belles nanas sont massées sous le podium Cette nuit le DJ leur sauve la life et la night bien sur !

Chiche ! Qui ne jerke pas n'est pas BOY ISH !

Bob Sinclar peut mixer avec deux doigt : Le pouce te le petit doigt !

Allez on décolle avec les bras les bras les bras !