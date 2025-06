DENZA : « LA BEAUTÉ A DES RÈGLES »

Au cœur de la Design Week de Milan, une jeune marque fait ses premiers pas européens : Denza, née il y a 15 ans d’une fusion entre Mercedes-Benz et le géant chinois de l’électrique BYD. Rencontre avec le duo créatif à l’origine de cette nouveauté au design élégant.

À la Design Week de Milan, qu’on pourrait comparer à une grande Fashion Week des voitures, vous nous présentez la Z9 GT, le premier modèle haut de gamme de BYD à pénétrer le marché européen. Stella Li, vous qui êtes vice-présidente exécutive de BYD, comment comptez-vous faire la différence dans ce marché très concurrentiel ?

Stella Li : En nous appuyant sur le design. Avec la Denza Z9GT (ci-dessus, ndlr), nous cherchons à cumuler design et technologie, pour apporter une nouvelle expérience premium et élégante. Il y a 15 ans, lorsque nous avons créé Denza conjointement avec Mercedes-Benz, cela signifiait que notre technologie BYD avait été approuvée. C’était la première fois que, lors d’une collaboration avec une marque européenne, nous contrôlions le système moteur, le contrôle de puissance… En bref, le cœur du projet. Pour faire la différence après cette première validation, nous avons fourni un travail énorme sur le design, pour installer nos voitures dans une esthétique intemporelle..

Pour parler de l’apparence de la Denza, certains évoquent un « design occidental ».

Wolfgang Egger : La mode est locale, mais la beauté est globale. Je n’aime pas parler du design occidental ou oriental. Le design, c’est la beauté. Et la beauté a des règles : la perspective, les proportions, les dynamiques dans le groupe. Tout cela vaut pour l’art, bien sûr, mais aussi pour le design. Il n’y a pas eu de défi à créer une voiture qui corresponde au marché chinois ainsi qu’au marché européen. On suivait simplement la beauté.

Vous avez débuté votre travail avec BYD il y a neuf ans, après 27 années de carrière dans le design automobile européen, notamment Alfa Romeo. Il n’y a donc pas eu de période d’adaptation ?

W.E. : J’ai découvert que le client chinois aime la beauté en général. Il aime la sculpture pure, pas les approches différentes ou déséquilibrées de celle-ci. La culture de ce marché est très profondément basée sur Confucius. Évidemment, dans l’histoire du design automobile, il y a eu des vagues, des tendances, mais leur manière de dessiner est restée plus éloignée de ces mouvements, plus stable.

Avec la nouvelle technologie de contrôle e3, inédite chez BYD, on a vu la Denza Z9GT tourner autour d’une seule roue, se déplacer en crabe… Comment de tels progrès sont-ils possibles ?

S.L. : L’électricité donne la liberté aux ingénieurs de créer ces innovations. Si nous avions continué d’utiliser uniquement des moteurs de combustion, nous perdrions beaucoup d’espace et de liberté. Le système e3 développé par nos ingénieurs nous a permis de rendre très maniable un véhicule de 5,2 mètres de long. Mais notre défi pour la Denza est de montrer que BYD n’est pas uniquement une marque technologique… Nous voulons faire de la Denza une pièce d’art. À chaque fois que j’entends Wolfgang parler de la soie dont il s’est inspiré pour le véhicule, je ressens la texture, la légèreté… Même l’odeur !

W.E. : L’idée de m’inspirer de la soie rend hommage au patrimoine chinois. C’est un tissu de luxe, fabriqué depuis des millénaires. Prenez une sculpture ou un véhicule comme la Denza Z9GT et recouvrez-la de soie… Si vous recouvrez le même objet de coton, vous verrez quelque chose de très différent. La soie tombe naturellement et recouvre le corps tout en montrant, sous la surface, la beauté de ce qui est déjà là. En dessinant le véhicule, j’ai voulu reproduire l’effet de ce drapé si particulier.

Si la Denza Z9GT signe le début de Denza en Europe, d’autres modèles sont déjà sur les rails en Chine, couvrant différentes gammes et secteurs. Quand les verrons-nous ?

S.L. : Les modèles du van de luxe, le D9, seront vendus après le Z9. Nous commencerons par investir les marchés de nos cinq pays les plus importants, le Japon, la France, l’Italie et l’Espagne. Nous passerons par les réseaux de ventes BYD, qui offrent un service après-vente exclusif.

Par Adèle Thiéry