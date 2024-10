HE XIAOPENG (XPENG) : « L’AUTONOMIE SERA TOTALE »

He Xiaopeng, fondateur de la marque automobile XPENG, ambitionne d’être le numéro mondial de la conduite autonome. Présent au salon de l’automobile de Paris 2024, il incarne l’avant-garde d’une révolution en cours de la mobilité mondiale. Rencontre dans le futur.

En 2004, vous co-fondez UCWeb, une entreprise de technologie mobile spécialisée dans les moteurs de recherche sur Internet. Cette expérience a-t-elle été déterminante pour la création en 2014 de XPENG ?

He Xiaopeng : Absolument. Chez UCWeb, j’ai pu constater la convergence immédiate entre les technologies web et le hardware, ce qui m’a permis de me rendre compte du potentiel offert par l’intégration de technologies de pointe à des solutions de mobilité. Après avoir fondé et développé UCWeb, j’ai entrevu une opportunité à saisir dans le secteur de l’automobile intelligente et électrique, où la technologie, l’éco-responsabilité et la mobilité se rencontrent en même temps. Partant de ce constat et de cette opportunité, je me suis intéressé à développer le concept d’une mobilité définie par l’IA, ce qui est depuis toujours au cœur de la vision de XPENG.





« NOTRE OBJECTIF ? UN VÉHICULE ÉLECTRIQUE POUVANT VOLER ! »

En 2021, vous révélez un projet de voiture volante. Quelles sont les innovations technologiques qui permettront de faire de ce projet une réalité ?

Parmi les innovations que l’on peut citer, on retrouvera notamment les groupes motopropulseurs les plus avancés du marché, une construction majoritairement fondée autour de matériaux en fibre de carbone et des systèmes de contrôle intelligents embarqués dans le véhicule. Notre véhicule “Land Aircraft Carrier” comporte pour cela un design en deux modules, l’un pour la route et l’autre pour les airs, qui se combinent et s’intègrent parfaitement l’un à l’autre. Le module aérien, équipé de six axes (ou bras) et six systèmes de propulsion permet des vols sécurisés à basse altitude, sans compromis pour autant sur la mobilité fluide et autonome du véhicule sur route. Notre objectif est aujourd’hui d’offrir une solution adaptée et qui fonctionne réellement pour résoudre les problèmes de congestion du trafic routier en zones urbaines, cela par la combinaison de l’efficacité d’un véhicule électrique, pouvant aussi voler.







Cela ressemble aux images du film Blade Runner. Êtes-vous inspiré par les films et écrits de science-fiction ?

La science-fiction a toujours été pour moi une source d’inspiration, en cela qu’elle nous permet de rêver et de nous projeter dans l’avenir en repoussant les limites du connu et de l’acceptable. Ceci étant dit, nos innovations sont aujourd’hui aussi portées par l’évolution du marché et les tendances de mobilité mondiale. Aujourd’hui, la Chine promeut par exemple au niveau mondial l’émergence d’une industrie de la mobilité à basse altitude. C’est une tendance que nous suivons et que nous sommes convaincus de voir s’étendre dans le reste du monde. Notre véhicule AeroHT « Land Aircraft Carrier » est aujourd’hui en cours de certification de navigabilité aérienne, et nous ouvrirons les pré-ventes au quatrième trimestre de cette année, afin de faire de l’image de science-fiction une réalité de la mobilité de demain.

XPENG investit dans la conduite autonome. Vous avez développé votre système XNGP ADAS, qui offre une assistance à la conduite avancée, des options de stationnement autonome et un pilotage automatique sur autoroutes et en zone urbaine. Une voiture 100 % autonome pourrait être commercialisée ?

Oui, et je pense même qu’une conduite 100 % autonome, au-delà d’être envisageable est en réalité inévitable. Bien qu’il y ait de nombreux points à éclaircir et quelques défis à relever, tant du point de vue technologique, que sur le plan de la conception des infrastructures routières et de la réglementation, nous réalisons actuellement de nombreuses avancées sur le sujet. Nous avançons aujourd’hui vers une ère où l’autonomie sera totale.

En Norvège et plus particulièrement à Oslo, les véhicules thermiques ne sont pas autorisés, ce qui rend la ville particulièrement silencieuse. Rêvez-vous aujourd’hui d’un monde où seules les voitures électriques seraient autorisées dans les capitales et mégapoles ?

Un pilier essentiel de notre vision chez XPENG est de créer ensemble une nouvelle ère de la mobilité, permise par l’IA. Dans ce cadre, l’électrification automobile joue un rôle clé pour faciliter le déploiement et l’exploitation de ces technologies. Le futur de la mobilité tel que nous l’imaginons permettra également de répondre aux problématiques de tous les conducteurs, du jeune en quête de son premier véhicule aux conducteurs intéressés par des véhicules combinant une expérience sur route et dans les airs à la pointe de la technologie. Avoir des villes plus silencieuses, mais surtout plus propres, est un objectif partagé par nombre d’acteurs, en dehors même du secteur de la mobilité, et cela est rendu possible par l’électrification, mais aussi la conduite autonome ou même les technologies hybrides dans certains cas. Les véhicules électriques sont une première étape de la définition de cette nouvelle ère mais l’objectif ultime est pour nous de développer une gamme de solutions complètes responsables répondant aux contraintes des différents environnements pour contribuer ensemble à un avenir plus durable.

Volkswagen a investi 700 millions d’euros dans le groupe XPENG, notamment autour de votre SUV, le G9. Davantage de collaborations entre les constructeurs sont-elles à prévoir ?

Notre partenariat avec le groupe Volkswagen est une démonstration concrète des possibilités offertes pour accélérer l’innovation et ainsi offrir de meilleurs produits aux consommateurs du monde entier. En 2023, nous avons également conclu un partenariat stratégique avec la plateforme de covoiturage Didi pour promouvoir l’application d’innovations en matière de mobilité définies par l’IA.

En 2023, Tesla a baissé les prix de ses modèles sur le marché chinois. Quelle est votre stratégie pour concurrencer l’entreprise d’Elon Musk ?

Le marché de l’automobile électrique est très compétitif. Chez XPENG, nous valorisons cette concurrence, elle est saine et est source d’innovation, ce qui renforce notre conviction d’avoir aujourd’hui une valeur ajoutée unique sur le marché. Notre avantage concurrentiel se fonde largement sur nos fonctionnalités avancées en matière d’IA, nos technologies propriétaires pour la conduite autonome ainsi que nos designs automobiles, très axés sur l’expérientiel. Nous ne voulons pas simplement jouer sur les prix, mais bien sur l’innovation et l’expérience de conduite complète, ce qui, j’en suis convaincu, fera réellement la différence pour nous, en 2024 et au-delà. Tesla est un leader mondial de la mobilité intelligente aujourd’hui et nous encourageons au contraire leur arrivée sur le marché chinois mais aussi leur présence dans le monde pour faire avancer l’électrification et la montée en intelligence du secteur. Ce n’est que par l’effort collectif et la concurrence que nous ferons bouger les choses.

Vous avez lancé une voiture électrique conçue en partie par des IA, la MONA M03. Comment l’IA contribue-t-elle à la conception de vos véhicules ?

L’IA joue un rôle central dans toute conception de véhicule chez XPENG. Dans le cas de la MONA M03, l’IA a été utilisée à plusieurs moments : pour le processus de design conceptuel du véhicule, mais aussi pour l’optimisation de son aérodynamisme, la création de l’interface utilisateur et l’amélioration de l’expérience conducteur. À titre d’exemple, l’application d’IA Copilot est aujourd’hui utilisée par vingt-et-un de nos services R&D, ce qui a permis de rendre les phases de développement et de coding 15 % plus efficaces. Sur le plan du design, la rapidité de création de croquis et schémas réalistes des véhicules est passée de 23 à 6 jours pour un rendu réaliste.







Quelle est votre voiture de rêve ?

Une voiture volante, bien sûr. Une voiture qui allie harmonieusement la technologie de pointe, une véritable éco-conception et responsabilité et un design unique. Elle serait entièrement autonome, alimentée par des énergies propres et capable de s’adapter aux besoins du conducteur en temps réel. Plus important encore, elle représenterait l’avenir de la mobilité définie par l’IA – un véhicule à la fois intelligent et respectueux de l’environnement.

Quelles sont les technologies qui vont révolutionner le secteur ?

La conduite autonome, l’intégration de l’IA et la robotique de pointe sont aujourd’hui les moteurs d’une révolution qui a déjà commencé. XPENG investit dans ces domaines pour rester à la pointe de l’innovation tout en s’assurant que nos véhicules restent intelligents, sûrs et résolument expérientiels !

www.xpeng.com



Par Alexis Lacourte