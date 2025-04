HANOUNA A-T-IL UN PROBLÈME AVEC LES FEMMES ? (SPOILER : OUI)

Entre buzz calculés et dérapages sexistes, Cyril Hanouna, l’animateur en disgrâce de Touche Pas à Mon Poste, semble avoir un sérieux contentieux avec la moitié de l’humanité. Retour sur une décennie de dérapages.

Mediapart a dégainé un extrait sonore qui met les pieds dans le plat : Cyril Hanouna, sexiste ? Allons, qui aurait pu s’en douter ? Le 13 février 2023, sur le plateau de TPMP, l’ex-Miss France Laury Thilleman en prend pour son grade. Alors qu’elle présente les Victoires de la musique sur France 2, Hanouna la qualifie de « chèvre ». Venant de l’anti-GOAT, c’est osé. « C’est horrible, arrêtez ! C’est catastrophique ! On n’a trouvé que ça à France Télé ? » éructe-t-il, avant d’enchaîner : « Nulle », « j’ai envie de l’insulter, je peux pas la blairer », « elle a une tête de cheval, elle est cheum ». Le plus cocasse ? Le Pétomane de la TNT avait déjà proposé à l’ex-Miss France un poste de chroniqueuse. Laury, magnanime, lui renvoie sur Insta un « Bisous de l’écurie, mon bel étalon »… Jeu, set et match pour Laury.





UN CV DE DÉRAPAGES BIEN REMPLI

Rewind sur 2016. Lors d’un « jeu » sur TPMP, Capucine Anav, chroniqueuse de l’époque, doit tâter l’entrejambe de Cyril, les yeux bandés. Classe. Le CSA, pas franchement amusé, sanctionne : quinze jours sans pub pour atteinte à l’image des femmes. Alors, Cyril, ça fait quoi de palper son propre ego en direct ?

Le 5 septembre 2022, nouvelle perle. Une invitée complimente Kelly Vedovelli : « Très jolie, un 10 sur 10. » Réponse de Hanouna, la bouche en cœur : « C’est un petit peu pour ça qu’elle est là. » Kelly s’agace, légitimement : « C’est le truc le plus grave que vous puissiez dire. » Cyril tente de ramer : « Si tu n’étais que belle, tu serais chez toi. » Raté, mon grand, le fond de ta pensée a jailli comme un geyser.





ENORA, GÉRALDINE ET LES AUTRES : LES FEMMES EN LIGNE DE MIRE

Dans une séquence digne d’un cirque mal tenu, Jean-Michel Maire, couvert de rouge à lèvres, tente de laper le visage d’Enora Malagré, qui fuit, horrifiée. Hanouna, en bon dresseur, lance un « Assis, assis ! » sans jamais stopper la mascarade. Enora finit coincée, barbouillée de bave. On compatit.







Géraldine Maillet, elle, encaisse les coups au quotidien. Sur Europe 1, Cyril s’en prend à Raphaël Enthoven : « Quand tu dis que tu es philosophe, c’est que tu ne fais rien. » Géraldine défend l’intéressé : « Il a écrit de beaux livres sur Proust. » Vexé, Hanouna dégaine : « Vous irez travailler avec lui sur T18, vous verrez si vous pourrez vous payer tout ce que vous achetez avec TPMP. » Classe. Plus tard, face à Gilles Verdez qui évoque les déboires de Kylian Mbappé, Géraldine tente de nuancer. Réplique de Cyril : « Vous, vous ne risquez pas d’être la meilleure buteuse de TPMP. » Et la cerise : « J’ai plus d’estime pour lui que pour vous. » Le respect des femmes, un concept visiblement étranger.

Autre jour, autre clash : Cyril est convaincu que Géraldine déteste Didier Deschamps. Elle proteste : aucun avis, elle ne le connaît pas. Lui, buté, invoque son mari, Daniel Riolo : « Il l’a défoncé la semaine dernière. » Sous-entendu : ta pensée, c’est celle de ton mec. Sexisme basique, niveau CM2.





BOUFFON SEXISTE OU BALTRINGUE À L’OUEST ?

Cyril Hanouna, c’est l’art de transformer l’or en plomb. À force de bad buzz, il ternit son image et celle de son émission. Derrière les rires gras et les provocations, un pattern émerge : les femmes, cibles privilégiées de son humour rance. Alors, Cyril, un problème avec le genre féminin ? Disons qu’entre misogynie assumée et maladresse chronique, il a trouvé un filon pour faire parler de lui… Bravo, mec !

Par Paulina Beaudlet