QUEL CLUB WELLNESS POUR VOTRE DÉPRIME À 30 K ?

Cet article est à l’intention de nos amis de la catégorie HNWI. Les autres, vous pouvez tourner la page.

Légende photo : BÉATITUDES DE LUXE_ Dans la saison 3 de The White Lotus, Aimée Lou Wood (Sex Education) s’est trouvé un accès au paradis (d’après nos sources, il est à Bophut, Thaïlande). Heureux les milliardaires…

Vous pensiez que l’unique lieu préservé de toute forme de gentrification était cette zone intangible appelée nirvana ? Cet espace sacré où s’échappent vos sens avec volupté et sensorialité ? Navrée de vous décevoir, vous aviez tout faux. Non seulement c’est gentrifié, mais c’est également un secteur totalement industrialisé et en pleine expansion. Une machine à fric, en gros.

Aligner quelques milliers d’euros pour toucher du doigt la canonisation de votre âme n’a jamais été aussi simple. Preuve-en-est, les resorts wellbeing, self-care, detox cures (baptisez-les comme vous voulez, mais faites-le en anglais) fleurissent les uns après les autres sur les rares plages encore vierges de bunkers creusés par les barons de la tech californienne.





TROISIÈME OEIL

Sélectionné comme lieu de tournage pour la très attendue saison 3 de The White Lotus, l’hôtel Anantara à Phuket incarne à merveille l’essence auguste d’une telle retraite spirituelle. À deux coups de pagaie du parc national de Sirinat, vous avez la possibilité de vous frotter le torse contre un filao en fleurs pour vous absoudre de vos sombres péchés.

Additionnée à cette éternelle quête de santé et bien-être menée sans relâche, une nouvelle obsession est née chez les UHNWI : la longévité. En réponse à cette lubie de ne pas vouloir débarrasser le plancher avant 90 ans – il en faut de l’Ego pour se croire indispensable à ce point – , l’Indonésien Adrian Zecha a créé Aman, une chaîne d’hôtels (très) haut de gamme implantés dans les quatre coins du globe.

La promesse ? Soignez vos maux intérieurs avec la retraite de soutien immunitaire holistique à Marrakech, équilibrez vos sens avec l’expérience Shanti à Jaipur, entrez en pleine conscience de votre esprit au milieu du désert de l’Utah ou encore, réinitialisez carrément votre vie (c’est vraiment proposé sur le fascicule, je n’invente rien) au large de l’île Providenciales. Pour la MAJ de son existence entre les murs d’une villa Caïcos, il faut compter environ 220K€/semaine. Pas donnée la réincarnation.

Si d’ordinaire l’aventure vous tentait, rapportez-moi mon troisième œil. Je l’ai oublié là-bas.

Par Suzanne Derquine