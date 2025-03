TEST : FAUT-IL VOUS INTERDIRE D’INSTA ?

Vos dumps mensuels faisant état de la morosité de votre existence ne glanent plus autant de like qu’avant ? Remplir du vide avec du vide n’a jamais été source de succès. Il est peut-être temps de faire une pause. Faites-le test et désinstallez l’app.

Alors que le docteur Jimmy Mohamed prescrit à tout va des digital detox depuis son compte insta à 1,8 M d’abonnés, notre très chère duchesse de Sussex a pris pour résolution 2K25 de réactiver @meghan après huit années au placard. Au programme de la pire idée de l’année : des stories en found footage qui donnent la nausée, des placements de produits sur le dos des opprimés et des légendes à 1600 caractères… Stop it Meg’.

VOUS ÊTES UNE INSTA-POCRITE

Aller jusqu’à Bogota pour dénoncer la cruauté des réseaux sociaux, alerter sur le cyberharcèlement à l’antenne de CBS, confier à Oprah Winfrey avoir eu des pensées suicidaires à cause des haters… S’il y a bien un profil qu’on n’imaginait pas croiser en dumbscrollant sur Insta, c’est celui de Meghan Markle. “Faites ce que je dis, pas ce que je fais” étant visiblement son mantra, il s’avère que la duchesse micromanage pas moins de quatre comptes sur la plateforme. Exiger le respect de sa vie privée tout en postant ses enfants en story, une logique imparable.

VOUS AVEZ PLUS DE CASSEROLES QUE VOTRE SÉRIE COOKING

Pas loin de faire de l’ombre à Blake Lively et Ryan Reynolds – le couple le plus détesté de la terre – le duc et la duchesse ont réussi l’exploit d’avoir des haters jusqu’au fin fond de l’Allemagne. Dans le délicieusement bitchy docu de la ZDF « Harry – le prince perdu », on apprend que les deux renégats sont adeptes du tourisme de la misère, que la future food-série de Meg’ n’est qu’un immense plagiat ou encore que leurs voisins à Montecito sont à deux doigts de faire une pétition pour leur départ. Même South Park a fait pouffer les US avec leur Worldwide Privacy Tour.

VOUS ÊTES UNE BUSINESS-LOSER

Après le launching avorté de sa marque « American Riviera Orchard » fin 2023 (absence d’autorisation, accusation de plagiat, hacking du nom de domaine, fuite du PDG et ses salariés…), Meghan n’a pas jugé bon d’arrêter les frais et vient tout juste de rebrander son business de lifestyle « As Ever ». Timing parfait pour le lancement de sa série Netflix. Deux nouveaux flops à venir ? No panic, une story larmoyante face aux critiques a déjà été scriptée par une énième RP burn-outé.

VOUS ÊTES FAITES POUR BROADWAY

Séchez vos larmes, ça ne prend plus. Après deux sinistres documentaires, quatre séries Netflix barbantes (une cinquième arrive), deux livres et même un podcast annulé moins d’un an après le premier épisode (looseuse on a dit), Meghan n’a pas volé sa couronne de reine du drama. Pour quelqu’un qui avait troqué sa carrière d’actrice pour celle de duchesse, sa retraite est finalement plus fructueuse. Se détoxifier des caméras devient urgent. With love, Meghan.

VOUS AVEZ ÉPOUSÉ UN BOULET

Réfléchissez deux secondes. Tout allait à peu près bien dans votre vie, votre rôle dans l’excellente série Suits allait vous ouvrir des portes et vous extirper de la seconde zone d’Hollywood. Puis vous avez épousé un prince. Et si, depuis le début, ce n’était pas vous le problème ? Accusée d’avoir semé la discorde dans la famille royale anglaise, êtes-vous vraiment l’unique responsable ? Harry-the-baby a l’air en plein american dream, loin d’être dérangé par sa femme qui se prend pour Lady D (sa mounette, oui-oui). Short live the king.

VOTRE ENTOURAGE EST UN TURNOVER PERMANENT

Tout le monde vous fuit. Appelée « dictatrice en talon haut » par son staff, Miranda Priestly de Sussex irait jusqu’à faire « pleurer des hommes adultes » selon The Hollywood Reporter. Dans la liste des prudents fuyards, la PR Christine Weil Schirmer (ancienne dir-com Pinterest) a pris la porte en 2021, emboîtant le pas à Samantha Cohen, l’assistante personnelle de Meghan. Un an après, le PO Toya Holness quitte le navire, suivi de près par leur chef de cabinet Josh Kettler, après seulement trois mois en poste. Le SSC (Sussex Survivors Club) a décidément des airs de Vatican.

VOUS ÊTES UNE PHILANTHROPE EN SOLDE

En bonne bourgeoise américaine qui se respecte, Meghan a plongé la tête la première dans les œuvres de charité. À la tête de la fondation Archewell avec son mou d’époux, les sous-sous récoltés auraient – selon le New York Post – la fâcheuse tendance à disparaître. Pourquoi pas 250K dans les poches d’une certaine Ashley Biden (la fifille de Joe) ? Avec des fonds s’élevant à 13M en 2021, puis 2M trois ans plus tard… Il n’est pas étonnant de lire dans les rapports publiés par leur soin qu’ils ne consacrent qu’une heure de travail par semaine à la fondation. Bah alors, ça brûle les doigts l’argent ?



VERDICT : Vous cochez plus de trois cases ? Vous pouvez tenter Threads, là où personne ne vous attend (puisque personne n’y est)

Par Suzanne Derquine