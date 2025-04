NABIL HARLOW : « LE SOUCI DU DÉTAIL »

Le chanteur le plus élégant de Paris est venu nous rendre visite pour une séance make-up et confidences. Interview pop baroque.

Avant de te lancer dans la musique avec ton album Cœur élégant, tu as été mannequin, coiffeur et DA de Balmain Hair. Quel est ton rapport à la beauté ?

Nabil Harlow : Le fait d’avoir passé autant de temps à travailler dans la mode et en backstage a affûté mon regard sur l’image, le maquillage et la coiffure. J’ai pu observer une multitude de détails, m’inspirer en voyant quelqu’un transformer un visage ou une chevelure, et apprendre à anticiper ce qui rend bien à la caméra.

Quel rôle joue le maquillage dans la construction de ton identité visuelle de chanteur ?

Dans mes clips, le make-up est fondamental dans la construction de l’image et le souci du détail. Je veille à l’esthétique de mes clips. Dans « Le Garçon du Quartier », j’ai imaginé un personnage inspiré des mimes et du film Whatever Happened to Baby Jane ?, où Bette Davis incarne une femme figée dans son passé. Le petit cœur dessiné sur ma joue lui rend hommage.

Tes autres inspis makeup ?

Ce seraient des références historiques, le teint très blanc des vampires ou des marquis… Mais y a le maquillage qui se remarque, et le maquillage invisible… Personnellement, je privilégie plutôt une hygiène de vie et l’utilisation de soins.

Ta routine wellness et beauté ?

De l’huile de ricin sur mes sourcils et cils, pour les hydrater et les épaissir, et de l’huile spécifique sur ma barbe. Je me rince le visage à l’eau froide le matin et j’utilise la crème Augustinus Bader, que j’adore, le soir.

La suite ?

Je suis en studio en ce moment, j’enregistre une nouvelle chanson que vous entendrez bientôt… On se tient au courant ?

@nabilharlow

Par Lina Bacchieri

Photo Kiara Garrigue

Makeup Shana Montier

Hair Nabil Harlow

Collerette Solène Lescouët