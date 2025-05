TAILORING 2.0 : LE RETOUR DU TUXEDO

Pourquoi tout le monde à l’air très formel autour de nous en ce moment et pourquoi portent-ils tous des cravates ? Le tuxedo a réinvesti les penderies, pardi ! Décryptage.

Mercredi 5 mars 2025, Paris a vu défiler les silhouettes de Haider Ackermann pour son premier défilé – mixte – chez Tom Ford (photo ci-dessous, ndlr). Inspiré par son passage dans les usines Zegna, chef-lieu de la fabrication des vêtements de la griffe, Ackermann en a retenu le goût de la construction du smoking millimétrée. Un geste également hérité de son passage chez Berluti, le pilier du tailleur de 2016 à 2018. Si Tom Ford a instauré le porn-chic et la sensualité, leur couture se rassemble à une jonction commune : le tailoring. Souligné par les notes d’intention du défilé : « Il est la vie nocturne, je suis le lendemain matin : c’est ici que notre danse commence », Haider Ackermann est fidèle à l’héritage fordien. Il imagine la femme dans une chemise de costume enfilée à l’aube d’une nuit dansante. L’art sartorial n’en n’est pas à sa première apparition sur les podiums de la saison et dans le vestiaire de ceux qui l’adopte au quotidien. Analyse sur le retour du tuxedo.





LES CHEMISES RETROUSSÉES

Le point culminant de ce retour en grâce, on le doit à Saint Laurent avec la collection femme printemps-été 2025. Anthony Vaccarello, le directeur artistique de la maison a puisé dans le vestiaire d’Yves Saint Laurent pour ressusciter son look fétiche : le tailleur souple. Vingt-quatre mannequins arborent des costumes croisés légèrement amples, chemises retroussées, cravates soigneusement placées et lunettes carrées. Elles sont des sosies d’Yves Saint Laurent. Le smoking longtemps a longtemps été l’apanage des hommes, et était interdit aux femmes. En témoignent la polémique et le boucan déclenché par le smoking féminin créé par Yves Saint Laurent pour sa collection printemps-été 1966. Au-delà de ce bousculement des codes, il leur fait porter la cravate. C’est une révolution. Mais, un seul exemplaire sera vendu. Peu de temps après, Brigitte Bardot en 1967 cloue le débat lors de sa montée des marches en tailleur à Cannes. Et bien avant elle, Marlène Dietrich dès 1930 s’est imposée comme la première femme médiatisée à porter le costume agrémenté d’un noeud papillon. Son nom s’inscrit aux côtés de Colette, George Sand ou encore Katharine Hepburn pour avoir légitimé cette tenue dans le vestiaire des femmes. D’ailleurs le modèle croisé, avant son regain, avait été mis de côté depuis le Giorgio Armani, porté par Richard Gere dans Deux Flics à Miami. Chez Saint Laurent, le costume n’est pas l’uniforme rigide du trader des années 1980, marqué par le matérialisme et le capitalisme.





OFFICE WEAR

Outre chez Saint Laurent, les collections hommes et femmes ont pris d’assaut le tuxedo porté par l’obsession du formalisme et de l’office wear dans la mode ces temps-ci. Souvent associé à une vie bureaucratique et aux codes aristocratiques anglais, le costume sonnait comme ringard. Assommé par le streetwear et le confinement, il avait complètement fini aux oubliettes. Il est de retour oui, mais réinventé, et un brin moins rigide. Chez Stella McCartney, un tableau de modèles aux épaules démesurées faisait écho aux working girls des années 1980 et 1990. Et chez Zomer, le costume est boutonné à l’envers !

Le costume fait son retour, mais il n’a jamais été neutre. À l’heure du MET Gala sur le thème « Superfine : Tailoring Black Style », l’art sartorial évoque un dandysme revendicatif incarné à Harlem par Duke Ellington, Cab Calloway et Joséphine Baker. Dans les années 1940 la jeunesse afro et latino s’exprime à travers le zoot suit, costume oversize devenu uniforme de rébellion, jusqu’à Janet Jackson qui le réactive en 1989 dans Alright. Des costumes devenus symboles de résistance, d’élégance contestataire comme le trois-pièces de Martin Luther King ou de Malcolm X dans les années 1960, comme de véritables armures politiques. Peut-etre que l’ami Pharrell pourrait s’en inspirer ? (Voir encadré ci-contre, ndlr).

Par Anaïs Dubois