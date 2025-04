ARTEMISIA TOUSSAINT : « MA SABRINA CARPENTER ERA »

Chanteuse ayant compris le pouvoir des réseaux , Artemisia, 22 ans, sort son single « Alpha » et nous partage ses secrets beauty.

Tu viens de sortir ton nouveau single, « Alpha », annoncé sur les réseaux où tu soignes beaucoup ta comm’. De qui t’inspires-tu ?

Artemisia : Là, je suis dans ma Sabrina Carpenter era !

Comment adaptes-tu ton makeup en fonction de la scène, de tes projets ciné ou de tes clips ?

Au cinéma, je joue souvent des adolescentes, alors c’est très léger : un peu de blush pour un effet poupon, sans trop marquer mes traits. À la télé ou sur un plateau, j’accentue plus avec du blush sur mes joues de bébé. Pour la musique, sur scène, c’est paillettes et regards intenses, un vrai look de pop star. Sur les réseaux, ça dépend, naturel ou travaillé selon le shooting. Avec mes différentes casquettes, chaque domaine a son style.

Tu as joué Louise dans 3615 Monique, et Tulip dans Dear You. Un petit tips piqué à une maquilleuse pro ?

Mon rythme effréné, entre tournages et événements, m’oblige à changer de maquillage souvent. Avant, me démaquiller sans arrêt irritait ma peau et laissait des plaques. Une maquilleuse m’a suggéré une crème hydratante qui démaquille aussi. Je l’applique avec un coton, c’est plus doux et ça a simplifié ma routine !

Un indispensable beauté ?

Le blush liquide de chez Rare Beauty ! Il est super naturel, pigmenté et j’ai l’impression qu’il va durer toute ma vie !

Une tendance makeup que tu adores ?

L’overlining des lèvres : un petit contour au crayon pour un effet pulpeux, sans exagérer, c’est élégant. Et les joues roses façon bébé, relancées par Sabrina ou Rare Beauty, me plaisent aussi. On me taquine parfois sur mon blush généreux, mais j’assume, c’est volontaire et j’adore !

La suite ?

J’ai doublé un beau personnage pour une série Netflix américaine, prévue fin avril, mais c’est encore confidentiel. D’autres projets sont en attente, je croise les doigts ! Avec Ugo [Benterfa], on finalise un EP pour cette année, sans date précise.

@artemisia.toussaint

Par Lina Bacchieri

Photos Jeanne Pieprzownik

Makeup Shana Montier