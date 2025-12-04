CHRISTINE & PHILIPPE D’ORNANO (SISLEY) : « LA PEAU DES HOMMES »

Vous êtes un homme et ne voulez pas vieillir (ou alors, le plus lentement possible) ? Avec Sisleÿum, leur gamme anti-âge masculine, Christine et Philippe d’Ornano, respectivement directrice générale et président de Sisley, pensent à vous…

Issus d’une lignée pionnière – leur grand-père a cofondé Lancôme en 1935 –, Christine et Philippe d’Ornano ont transformé Sisley en marque mondialement connue. En 2025, ils annoncent l’ouverture d’une nouvelle usine à Vendôme, renforçant leur promesse de soins de luxe « made in France » aux packagings 100 % recyclables (et une réduction de 20 % du plastique utilisé). C’est dans ce contexte que naît Sisleÿum for Men, enrichie en extrait de kinkeliba, mimosa de Constantinople et figuier de barbarie, elle cible sébum, rougeurs et fatigue avec des formules simples et haut de gamme. Et que Technikart, magazine de la jeunesse éternelle, est allé leur demander conseil…

En 2011, Sisleÿum a été lancé comme un soin anti-âge tout-en-un pour homme, répondant à leur demande de « simplicité et d’efficacité ». Aujourd’hui, vous lancez une ligne Sisleÿum avec quatre produits phares : le Gel Nettoyant Purifiant, la Lotion Tonique Revitalisante, le Revitalisant Global Anti-Âge pour Peaux Normales et le Revitalisant Global Anti-Âge pour Peaux Sèches. Pourquoi cette évolution ?

Philippe d’Ornano : Depuis 2011, nous observons une utilisation croissante des produits cosmétiques par les hommes. Il est parfois difficile de mesurer précisément cet usage, car souvent, ce sont les femmes qui achètent pour leur mari ou leur conjoint. Cependant, nous constatons une évolution significative depuis le lancement du premier Sisleÿum. En 2011, beaucoup d’hommes nous disaient : « Je n’ai aucun problème à utiliser un produit cosmétique, mais je veux quelque chose de simple, un produit tout-en-un, pas dix produits différents. Par contre, je suis prêt à investir dans un produit haut de gamme. » Avec Sisleÿum, nous avons donc créé un soin complet qui sert également de porte d’entrée vers le reste de la gamme Sisley. Après, pour des usages plus élaborés, les hommes, souvent fidèles lorsqu’ils trouvent un produit qui leur convient, commencent à se demander : « Que dois-je utiliser d’autre ? »

Et qu’utilisent-ils ?

Christine d’Ornano : Ils explorent alors le reste de la gamme Sisley, qui convient aussi bien aux hommes qu’aux femmes. La peau masculine diffère de la peau féminine, mais les actifs anti-âge agissent de la même manière sur les deux.

Il existe pourtant des différences physiologiques entre les deux.

Philippe d’Ornano : Oui, le vieillissement cutané n’est pas tout à fait identique chez l’homme et la femme. La peau masculine, sous l’influence de la testostérone, produit plus de sébum, ce qui peut entraîner une peau qui brille ou des rougeurs, notamment en raison de la vascularisation plus importante et de l’action du rasage. En revanche, la peau masculine est plus épaisse, ce qui réduit la sensation de tiraillement que les femmes, avec une peau plus fine, ressentent souvent au réveil. Les femmes perçoivent donc un besoin plus urgent d’appliquer une crème, tandis que les hommes, moins sensibilisés à cette sensation, n’ont pas toujours ce réflexe.

Comment prenez-vous ces spécificités en compte ?

Christine d’Ornano : Pour y répondre, nous avons formulé Sisleÿum comme un produit très complet, intégrant nos actifs anti-âge et notre savoir-faire pour traiter à la fois le vieillissement cutané, l’hydration, les rougeurs et l’effet du rasoir. Nous proposons ainsi une gamme de produits permettant une approche globale. Ce que nous offrons avant tout, c’est un résultat et une éducation au soin de la peau.

Et comment cette éducation débute-t-elle ?

Philippe d’Ornano : Tout d’abord par la protection, notamment au soleil. Celle-ci est essentielle, tout comme le nettoyage de la peau, surtout en milieu urbain. Ces deux étapes sont fondamentales. Un actif anti-âge à 20 ans n’est pas indispensable ; un bon produit hydratant suffit. Avec l’âge il faut évoluer vers une routine qui ralentit le vieillissement cutanée. maintient une peau en bonne santé et protégée, et donne un aspect plus jeune plus longtemps.

Que réclament les hommes lorsqu’il s’agit de soins ?

Philippe d’Ornano : Nous proposons trois gestes simples pour prendre soin de sa peau : une lotion active et fraîche, facile et agréable à utiliser, un gel pour le nettoyage de la peau.Les femmes se nettoient le visage, notamment pour se démaquiller, mais les hommes moins ou utilisent le savon plus agressif, ou ne le font pas du tout, appliquant parfois leur crème sur une peau non nettoyée le soir. Il est important que si l’on veut que la peau vieillisse plus lentement et ait une apparence saine de respecter cette routine.

Constatez-vous un changement dans les comportements ces dernières années ?

Christine d’Ornano : Absolument, les hommes se sentent aujourd’hui plus confortable avec l’idée d’utiliser des cosmétiques. Avec l’allongement de l’espérance de vie, ils intègrent de plus en plus des routines pour rester en bonne santé et soigner leur apparence. L’objectif n’est pas seulement de vivre plus longtemps, mais de vivre en bonne santé, en prenant soin de sa peau, de ses cheveux, de son hygiène de vie, de son alimentation ou en faisant du sport. Progressivement, les hommes adoptent le nettoyage de la peau comme un geste naturel, au même titre que se brosser les dents. Il faut proposer des solutions efficaces pour gagner leur confiance, mais aussi des routines simples et acceptables.

À partir de quel âge un homme commence-t-il à utiliser un produit labellisé « anti-âge », comme l’est Sisleÿum ?

Philippe d’Ornano : Vers 30-35 ans. Sisleÿum est un produit très complet, hydratant, qui peut être utilisé autour des yeux et répond à de multiples besoins. Plus tôt on commence, mieux c’est, même si les résultats ne sont pas immédiatement visibles. En commençant tôt, on pose les bases pour une peau mieux entretenue à long terme.

Comment faire avec l’homme qui procrastine, qui s’intéresse à Sisleÿum à 55 ans, une fois les premières rides bien installées ?

Christine d’Ornano : Les jeunes générations, dès 25-30 ans, sont déjà sensibilisées. Nos neveux, par exemple, demandent des crèmes pour le visage ou des produits capillaires pour se protéger. En Asie, cette tendance est encore plus marquée. Les jeunes n’ont aucun complexe avec les cosmétiques.

La Gen Z réclament des marques soucieuses de l’impact environnemental de leurs produits. Que fait Sisley dans ce domaine ?

Philippe d’Ornano : Nous y travaillons constamment. Par exemple, l’Émulsion Écologique est produite aujourd’hui avec 70 % d’énergie en moins, donc moins de CO2, qu’en 2010. Nos équipes ont réalisé un travail considérable sur l’eau, les déchets, l’efficacité énergétique, le sourcing des ingrédients et les packagings. Nous travaillons activement pour les rendre plus recyclables, et nos formules respectent la biodiversité. Nos actifs naturels sont choisis pour leur efficacité, mais aussi pour préserver les ressources. Nous avons le plus grand toit solaire d’Île-de-France et la nouvelle centrale géothermique à Saint-Ouen-l’Aumône (Val d’Oise). Ce travail, entamé depuis plus de 20 ans, est méthodique, avec des indicateurs précis. Nous n’en faisons pas une publicité, car nous voulons vendre nos produits pour leur efficacité.

Vous avez débuté chez Sisley à des postes vous permettant d’être au contact direct des vendeuses et vendeurs. Que retenez-vous de ces expériences

Christine d’Ornano : Ma première expérience marquante était au Mexique, après avoir travaillé à l’export. Le facteur humain m’a frappé : le rôle des équipes, des vendeuses, et la manière d’expliquer les produits aux consommateurs dans un nouveau pays. Leur rôle est crucial : il ne suffit pas de créer un bon produit, il faut conseiller le bon produit à la bonne personne.

Philippe d’Ornano : J’ai débuté comme représentant, et j’ai découvert, en parcourant les parfumeries en France et en Europe, que notre métier a une dimension humaine magnifique. Ce n’est pas juste cosmétique : nous aidons les gens à prendre soin d’eux, ce qui leur apporte quelque chose de précieux : la confiance…

www.sisley-paris.com



Par Laurence Rémila