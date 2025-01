JADE : « ROCK ‘N’ ROSE »

La danseuse JADE se lance dans la musique avec le bien-nommé « Douce Dance ». Interview make-up longue tenue…

Tu as dansé pour Eva, Mylène Farmer ou encore Starmania… Comment fait-on sa mise en beauté pour de telles performances ?

Jade : C’est parfois très chargé et parfois très naturel… mais toujours waterproof !

Ta préparation mentale avant un show de danse ?

Il y a deux teams, celle qui s’échauffe et celle qui écoute de la musique et se détend avec ses amis. Je suis plutôt dans la seconde…

Tu es aussi chanteuse… Ton nouveau single, « Douce Dance », est un manifeste sensuel et féminin. C’est la façon dont tu veux t’affirmer ?

Oui, j’ai voulu faire ce son pour embrasser pleinement ma féminité. J’ai longtemps été infantilisée en grandissant.

Quelles sont tes inspirations ?

Dans la musique, c’est la culture américaine et anglo-saxonne. Frank Ocean me vient en tête, Jorja Smith, Billie Eilish ou Sade. Et dans la danse, ce sont mes amis. J’ai réussi à créer un entourage inspirant.

Les personnalités qui t’ont inspirée dans le maquillage ?

J’aime bien le côté makeup-no-makeup, comme Madison Beer et parfois plus charbonneux… le look rock à la Billie Eilish ou Rosalia.

Tes marques et produits phares ?

Makeup forever, le crayon à lèvres, les blush en mousse, le fond de teint House Lab, le blush crème Charlotte Tillbury et le bronzer Fenty…

Tes indispensables makeup ?

Avoir toujours un beau teint. Anti-cernes, un fond de teint léger, sourcils brow lift, un peu de blush, un effet bronzé et un crayon à lèvres. Le soir, j’aime aller davantage dans les tons froids.

@whosthatjade



Par Léa Guillonnet

Photo Kiara Lagarrigue

MUHA Antoine L’Hebrellec