CLAÏNA CLAVARON : « RENDRE HOMMAGE »

Ancienne pensionnaire de la Comédie Française, Claïna Clavaron devient Claïmax pour se consacrer à la musique. Dans son premier EP, Journal d’une adoptée, elle met une touche d’highlighter sur des sujets souvent laissés dans l’ombre.

Tu as commencé le théâtre à cinq ans. Le maquillage est-il une façon pour toi de te mettre dans tes personnages ?

Claïna Clavaron : Oui, c’est très important. Peu importe le rôle, je garde ce temps pour moi. C’est le moment où je me concentre. À chaque trait, même si je ne mets presque rien sur ma peau, je me redis mes phrases, je me mets dans le rôle.

À mi-chemin entre slam et R&B, ton premier EP, Journal d’une adoptée (partie 1), est sorti le 27 mars. À quand la partie 2 ?

Surprise ! Je suis en pleine écriture et il y a des feats que j’aimerais faire, donc on réflechit encore. On travaille sur la structure, pour que ce soit vraiment une suite musicale et artistique. L’idée, c’est de mettre en valeur des vies invisibilisées et des récits dont on ne parle pas. C’est important de les raconter, de les ancrer quelque part, de leur rendre hommage. Il faut que ça me ressemble. En tout cas, un single de la partie 2 va sortir cet été.

Sur tes tournages, tu as eu l’occasion de côtoyer de nombreux makeup artists. Quel est le meilleur conseil que tu aies reçu ?

Une MUA m’a dit que mon teint avait des sous-tons jaunes. Maintenant, je trouve le fond de teint qui matche avec ma peau. J’en utilise un de la marque de Lady Gaga, Haus. Il n’est pas épais et c’est un soin, donc ce n’est pas gras et ça ne se met pas dans les ridules. Il est vraiment bien.

Théâtre, clip, cinéma… Quelles sont les caractéristiques de mise en beauté propres à chaque plateau ?

Pour le théâtre, il faut accentuer les contrastes avec des points de lumière particuliers pour mettre le visage en valeur. L’anti-cernes est très étalé et le teint est moins glow qu’au cinéma, où le maquillage est appliqué par touches, parce qu’on est très proches. À la Comédie Française, le maquillage doit être conventionnel. Dans mes clips, je suis plus libre car c’est moi qui produis, je peux tout faire.





Par Klervia Lelong

Photos Maxime Blais

Makeup Victor Rossi