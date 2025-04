FLORIAN LESIEUR : « DEPUIS QUE J’AI SEIZE ANS, JE NE SUIS JAMAIS RESTÉ DEUX MOIS SANS TOURNER »

Dans Cassandre, formidable premier film sur un inceste indicible, Florian Lesieur, 21 ans, vu dans la série Plus belle la vie, est absolument troublant en frère prédateur. Rencontre avec un futur grand du cinéma français.

Quel est votre parcours ?

Florian Lesieur : Je suis Parisien. Mon père est juriste et ma mère hypnothérapeute. À l’adolescence, mes parents se sont rendus compte que j’étais HPI, ma façon de comprendre était différente des autres élèves, il fallait capter mon attention. Mes parents ont cherché un établissement alternatif où je pourrais me sentir bien. Pour les années lycée, je suis donc parti dans les Cévennes où j’ai découvert le théâtre. À partir de la seconde, les adultes me disaient enfin que j’avais trouvé ma place, que j’étais bon en quelque chose. Je me suis senti comme un poisson dans l’eau. Et quand j’ai dit que je voulais devenir comédien, mon père m’a suivi. J’ai envoyé un CV à toutes les agences de Paris et un seul a répondu, Gérald Benaïm, de l’agence À toi d’jouer !

Vous n’avez pas pris de cours ?

J’ai fait de stages à L’École du jeu et je viens d’avoir mon diplôme.

Parallèlement, vous avez joué le personnage de Noé dans la série Plus belle la vie.

Absolument, c’était un personnage récurrent. J’ai commencé à 16 ans, quand j’étais en première. J’allais trois jours par semaine à Marseille pour tourner et je bossais mon bac les deux jours restants. J’ai tourné plus de 360 jours sur deux ans, une formation de ouf ! C’était un rythme effréné, et aussi une école formidable. Je suis parti de mon plein gré à 18 ans, j’avais compris que j’avais fait mon temps… J’ai dit non au confort et à la prison qu’était cette quotidienne.

Comment s’est déroulée la suite ?

Ces deux années ont été magnifiques. J’ai donc tourné dans Cassandre, mon premier long-métrage de cinéma, De Gaulle d’Antonin Baudry, où j’ai un des rôles principaux de la première partie, la série Netflix Young Millionnaire, d’Igor Gotesman, Paris Police pour Canal+ et la série Une amitié dangereuse… Depuis que j’ai seize ans, je ne suis jamais resté deux mois sans tourner.

Parlons de Cassandre.

J’ai été casté avec Billie (Blain, l’actrice principale du film, NDR). Mais j’ai dû travailler ma voix, un peu trop grave, et ma posture du corps car j’étais un peu carré pour le rôle.

Ce rôle de frère incestueux n’est pas vraiment évident.

J’ai beaucoup parlé avec Hélène (Merlin, la réalisatrice, NDR), je me suis imprégné de ses récits. Elle me disait tout le temps, « il faut qu’on lui pardonne à la fin du film. » Je n’ai pas jugé mon personnage et j’ai beaucoup bossé, notamment la voix. Le parcours a été passionnant. Maintenant, j’espère que le film va marcher, éveiller des consciences, mais je ne sais pas comment il va être reçu car c’est un film qui parle d’inceste avec des accents de comédie.

Et la suite ?

Je vais jouer dans une pièce de théâtre de François Bégaudeau, En rêvant le maître ignorant, mise en scène par Isabelle Duprez. Nous serons douze comédiens sur le plateau. J’ai réalisé deux courts-métrages avec Tim Rousseau et on veut maintenant écrire et réaliser un long. Et j’ai un EP de rap qui sort bientôt !

Cassandre d’Hélène Merlin

Sortie en salles le 2 avril





Par Marc Godin