WES ANDERSON ENCHANTE LA CINÉMATHÈQUE

Le temple du 7ᵉ art se métamorphose en musée consacré à l’univers féticho-ludique du cinéaste de La Famille Tenenbaum ou Grand Budapest Hotel.

À la Cinémathèque, les expos se suivent mais ne se ressemblent pas. Et celle consacrée à Wes Anderson, le cinéaste fétichiste de La Famille Tenenbaum, son chef-d’œuvre, La Vie aquatique, Grand Budapest Hotel ou Fantastic Mr. Fox se révèle un véritable miracle. Pourquoi ? Peut-être parce que les films de Wes Anderson sont déjà des miniatures, des bijoux symétriques, des pièces de musée, des objets-mondes confectionnés par certains des plus grands techniciens-artisans du moment (notamment Milena Canonero, la costumière de Stanley Kubrick, ou le chef déco Adam Stockhausen…).







Dans l’écrin vermillon de la Cinémathèque, on peut admirer des peintures, des dessins, des costumes, des accessoires, des maquettes géantes, de petites marionnettes… On est propulsé dans l’univers magique du Texan visionnaire et on remonte un parcours chronologique qui débute au début des années 90 avec Bottle Rocket et se termine avec Asteroïd City (2023). Dans ce jardin extraordinaire, il y a les malles Louis Vuitton / Marc Jacobs pour À bord du Darjeeling Limited, les livres et les peintures de Tenenbaum, les poissons fantasmatiques de La Vie aquatique et le plan du bateau de Steve Zissou, la maquette géante du Grand Budapest Hotel, les merveilleuses marionnettes de Fantastic Mr. Fox et de L’Île aux chiens, sans oublier une petite démo de en réalité virtuelle. Chaque seconde, on découvre la minutie, la beauté des détails d’un costume, d’une clé, d’une marionnette… Alors que le cinéma est l’art du faux et du trompe l’œil, voici un cinéaste qui transforme chaque élément de son film en œuvre d’art. C’est absolument stupéfiant de beauté et on n’a qu’une envie, revoir tous les films de Wes Anderson. Ça tombe bien, la Cinémathèque les programme jusqu’au 25 mai, avec en bonus quelques rencontres et conférences…

EXPO WES ANDERSON

Jusqu’au 27 juillet

Rétrospective intégrale, du 22 mars au 25 mai

Cinémathèque française, 51, rue de Bercy, 12ᵉ. cinematheque.fr.

À lire : le catalogue de l’exposition, Wes Anderson. Films, objets, photographies, The Design Museum, Londres, 256 p., 38 €. Wes Anderson. Cinéaste transatlantique, de Julie Assouly, éd. CNRS, 2024, 25 €. Er le formidable, Wes Anderson, La Totale de Christophe Narbonne, Éditions E/P/A, 39 €



Par Marc Godin