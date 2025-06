La Croisière du Techniboat Cannes 2025

Toujours en treillis et rangers Yuliia Paievska est une vraie combattante et héroine Ukrainienne pas un soldat d'operette: Donc total respect !

L' Amiral Bernard Henri Levy et son etat major synchronisent fuseau et heure H de leurs smartphones !

Ils jouent une piece de DJ Tolstoi "War Peace and love" Si Captain Fabrice est "Peace and Love" L'amirale Arielle Dombasle est visiblement plus "Peace and gloque sans glove "