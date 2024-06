SIMON & ÉLOÏSE : ADRÉNALINE. PROXIMITÉ !

Tous les deux la trentaine et des enfants, Eloïse et Simon se rencontrent sur Meetic. En main, une liste de critères impérieux (ne plus avoir d’enfants, avoir très peu de temps libre…). Passé le premier restaurant, le feeling s’installant, ils terminent la soirée dans l’un des bars dansant de la rue Saint Denis. « On était nombreux, alors on s’est rapprochés. Et on a dansé… », sur « Perfect » d’Ed Sheeran, m’apprend Eloïse. Un an après, ils se marient à Las Vegas. C’est la montée d’adrénaline de la rencontre – même quand on a des goûts très différents…

Vous vous êtes rencontrés sur Meetic il y a trois ans. La musique a-t-elle fait partie de vos premiers sujets de conversation ?

Simon : Pas du tout ! Je pense même que si on avait parlé de nos goûts musicaux, elle aurait refusé de me voir… Parce qu’on n’a pas tout à fait les mêmes…

Eloïse : T’exagères ! En revanche, la musique était constitutive du jour de notre rencontre. Et puis, il s’est habitué. Je l’entends siffloter « Notre idylle » de Jenifer. En douce… bien sûr.

C’est l’envie d’une relation sérieuse qui vous a poussés à vous inscrire sur Meetic ?

Eloïse : Oui. Ce qui nous a plu, c’est de pouvoir mettre des critères précis. C’était moins de chances de se tromper.

Simon : On a quand même la trentaine. On est moins souple, on a moins le temps de sortir, moins la possibilité de rencontrer. L’application aide à faire le bon choix.

Un conseil à donner à des célibataires qui se lancent dans le dating ?

Eloïse : L’honnêteté dans les critères ! On élimine pas mal de profils qui ne nous correspondent pas.

Simon : Et de rester soi-même.

Quels critères comptaient pour vous ?

Eloïse : On avait noté que le travail était important pour nous, qu’il ne fallait pas s’attendre à être tout le temps disponible ; qu’on aimait voyager ; qu’on aimait le shopping tous les deux…

Simon : Je voulais rencontrer quelqu’un qui soit proche de ma situation professionnelle, pour faciliter la compréhension des coups de rush à gérer, des amplitudes horaires importantes… Ça demande d’épauler l’autre.

Eloïse : Par ailleurs, d’être patient avec les enfants. Mes filles ont vu qu’il était investi sans prendre la place de personne… Ça a joué dans la suite de l’histoire.

Quand décidez-vous d’emménager ensemble ?

Simon : Deux mois et demi après… En fait, on a été très très rapides. Quand tu prends de l’âge…

L’année suivante, le mariage à deux, à Las Vegas. Les musiques de votre cérémonie ?

Eloïse : J’ai sélectionné celle de mon entrée. « Stand by me » par Seal.

Simon : Je me suis occupé de la sortie. Rihanna et T.I., « Live Your Life ».

Réaction des proches ?

Eloïse : Au retour ? On a fait faire des magnets de nous avec la date du mariage…, qu’on a offert à un repas de famille. C’était certainement trop original pour eux, mais bon…

Simon : Ça a été bien perçu, je crois.

Eloïse : Ils attendent la grosse fête… Mais on pense plutôt au voyage de Noce à Mykonos… Soleil, mer, coquillages… Et crustacés !