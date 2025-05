The Phoenician Scheme

Stella Maxwell ? Et Dieu Créa BB bis !

Photo de Classe de Phoenician Scheme : Roman Coppola, Richard Ayoade, Michael Cera, Benicio del Toro, Riz Ahmed, Rachida Dati, Alexandre Desplat, Rupert Friend, Wes Anderson, Mia Threapleton, Jeffrey Wright, Benedict Cumberbatch, Charlotte Gainsbourg, Antonia Desplat and Bill Murray! La minsre de La culture Rachida Dati incluse dans la family !!

Benicio reajuste quelques mèches cortes : A force de porter le beret du "Ché" ca marque et ca decoiffe !!

Notre délicieuse Charlotte Gainsbourg Nationale sandwiche avec Benedict Cumberbatch et Antonia Desplat fille du grand composieur !!

Notre délicieuse Charlotte Gainsbourg (on s'enlasse pas) avec Benedict Cumberbatch et Antonia Desplat !! Mais voilà avec Bill Murray en prime

"La Famille Trapp" ? non juste l'équipe du film "THE LOVE THAT REMAINS"