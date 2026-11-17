Depuis près de 30 ans, la Maison Petrusse imagine et crée des foulards de soie, étoles et accessoires textiles qui associent la créativité, le savoir-faire français et l’inspiration artistique. La Maison se définit comme un véritable « compositeur d’étoles ». Les ateliers de Petrusse sont installés depuis 2010 au Château Mauriac, au cœur du vignoble bordelais. Ce lieu chargé d’histoire constitue aujourd’hui un véritable espace de création, au croisement de l’art, de la littérature, de la nature et de l’art de vivre. La Maison entretient des liens étroits avec des artistes, des institutions culturelles et différents acteurs du monde de l’art afin de créer des collections originales et porteuses de sens. Cette volonté créative se retrouve dans cette nouvelle collaboration avec le Grand Palais « Sous le ciel de Paris ». Pour cette création, la maison Petrusse s’est appuyée sur l’architecture du Grand Palais en jouant sur les lignes de emblématique verrière. Les lignes architecturales deviennent rythmes graphiques, les perspectives se transforment en vibrations, la lumière devient couleur. La création ne cherche donc pas à faire du Grand Palais un simple motif décoratif, mais à restituer une sensation celle d’un espace traversé par la lumière et le mouvement. Sur la soie, la lumière circule et accentue la fluidité du dessin, sur les mélanges de laine et de soie, elle gagne en profondeur et en douceur. La matière devient ainsi partie intégrante du projet artistique. Avec cette collaboration, Pétrusse affirme ainsi une vision du foulard comme territoire de rencontre entre les arts. Ce n’est pas un coup d’essai pour Petrusse . Parmi les précédentes collaborations figurent notamment une réinterprétation des Nymphéas de Monet réalisée pour le musée de l’Orangerie, ainsi que des créations liées au Centre Pompidou. Le dialogue avec le Grand Palais prolonge donc une démarche déjà profondément inscrite dans l’ADN de la marque. Les carrés de soie existent notamment en 65 × 65 cm et 105 × 105 cm, auxquels s’ajoutent de grandes étoles, des carrés en laine et soie et des accessoires.

www.petrusse.com





Par Serge Adelfang