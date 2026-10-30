HALLOWEEN : LA CITROUILLE DONNE LE COUP D’ENVOI DE LA SAISON ?

Les citrouilles occupent les vitrines, les déguisements envahissent les fils Instagram et les premières promotions de novembre s’annoncent déjà. Cette fête du 31 octobre marque l’ouverture d’une grande saison de consommation avec le Black Friday et Noël qui suiveront pour deux mois décisifs pour le commerce physique comme pour le commerce en ligne. Dans les magasins comme sur les écrans, les enseignes préparent deux mois décisifs. Mais que lance exactement Halloween ?

Acheter des bonbons ne conduit pas mécaniquement à renouveler son téléphone quelques semaines plus tard. Cette fête marque plutôt un changement d’atmosphère car alors que les commerces mettent en scène la fin d’année, les consommateurs commencent, eux, à envisager les rendez-vous à venir. Halloween installe donc le décor d’une fin d’année marquée par de nombreuses promotions et opérations commerciales qui faciliteront les achats des ménages.

Pour autant, la citrouille ne semble pas séduire tout le monde. Selon une enquête Toluna Harris Interactive d’octobre 2025, 29 % des Français prévoyaient de célébrer Halloween, contre 55 % des moins de 35 ans. Certains ont pleinement adopté le rituel, avec costumes, soirée et dépenses dédiées, alors que d’autres restent réticents à cette fête jugée purement commerciale, ou restent simplement indifférents. Néanmoins, la visibilité de cette opération marketing s’étend bien au-delà des « Halloween addict ».

Même si chacun ne se déguise pas, les Français peuvent percevoir une transition vers la période automnale et hivernale. Les enseignes, tant sur internet que dans les commerces physiques, se mettent en mouvement. Le magasin donne à la saison une présence concrète avec ses traditionnels vitrines, produits à découvrir et achats de proximité. Le commerce en ligne prolonge les élans des consommateurs. Ils circulent ainsi entre les deux, repèrent sur leur téléphone, achètent en boutique, ou poursuivent en ligne une recherche commencée en rayon.

Cette continuité dans le parcours d’achat accompagne de multiples motivations. D’une part, Halloween invite à participer à une fête, le Black Friday promet, lui, une bonne affaire, alors que Noël mobilise les cadeaux et les retrouvailles. Pour les enseignes, ces événements composent une saison qui sollicite, pour les ménages, plusieurs envies dans un même budget. Les premières données du Webloyalty Panel confirment d’ailleurs cette mise en mouvement progressive des achats. Entre le 17 et le 26 octobre 2026, l’activité en ligne progresse de 0,5 % par rapport à l’an dernier, avec une hausse de 1,9 % dans la Mode et la Maison et de 4,3 % pour la Mode seule. Une dynamique encore modérée, qui suggère davantage l’ouverture de la saison commerciale de fin d’année qu’un véritable effet Halloween généralisé.

Même si les Français concentrent leurs achats sur certaines dates, cela ne signifie pas nécessairement plus de dépenses. Une promotion peut avancer un cadeau prévu, rendre accessible un équipement attendu ou déplacer un achat entre enseignes. L’extension du Black Friday en Black Month traduit cette bataille pour prendre place plus tôt dans les arbitrages. Elle offre aussi aux consommateurs davantage de temps pour comparer.

Halloween peut ainsi se lire comme le premier acte de cette saison acheteuse. Néanmoins, ce rôle de signal paraît plus convaincant qu’un lien de cause à effet direct dans la transformation automatique des achats. Pour les commerçants, en boutique comme en ligne, l’enjeu dépasse donc la succession des décors, il faut donner une raison de choisir, que ce soit un prix lisible, une économie réelle, un avantage utile ou un service fiable. À force de proclamer chaque semaine exceptionnelle, on finit par rendre l’exception ordinaire.



Par Rodolphe Oulmi, directeur général de Webloyalty France