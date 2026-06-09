PANIK aux Magasins Généraux 

Le 12 juin, PANIK revient aux Magasins Généraux de Pantin avec POP, Super ! et Playground Love. Deux lives, quatre DJ sets, 1 200 places et sept heures et demie pour se souvenir qu’une vraie nuit ne se programme pas comme une playlist d’afterwork.

Il y a des soirées qui promettent de réveiller Paris. Souvent, elles se contentent de déplacer trois RP, deux mannequins et un DJ set mollasson dans un sous-sol qui sent encore la peinture fraîche. PANIK, eux, n’ont jamais vraiment appartenu à cette famille-là. PANIK a autre chose dans le ventre. Une façon de flairer avant tout le monde où la musique va cogner, où la nuit va reprendre ses droits et prouver que la fête a encore une âme

Née au début des années 2000 à l’Élysée Montmartre sous l’impulsion de Fabrice Brovelli et Christophe Caurret, la soirée a vu passer Laurent Garnier, Justice, DJ Mehdi, SebastiAn, M.I.A., 2 Many DJ’s ou encore Pedro Winter. À l’époque, on ne découvrait pas les artistes parce qu’un algorithme vous avait susurré « sons similaires » au creux de l’oreille. On les découvrait parce que quelqu’un avait eu le cran, le goût, et cette qualité devenue presque disparue, l’intuition.

C’est pour ça que le retour de PANIK n’a pas l’odeur d’un revival. Pas d’une madeleine de Proust electroclash pour anciens enfants terribles maintenant gavés aux posts LinkedIn. Pas de nostalgie sous blister. Pas de mélancolie en perfecto trop serré.

Un dancefloor de 1 200 places, aux Magasins Généraux de Pantin, ancien bâtiment industriel des années 30, longtemps cathédrale du graff avant de devenir l’un des lieux les plus singuliers du Grand Paris créatif.

Au programme, Mall Grab, venu de Londres avec sa grammaire qui traverse la lo-fi house, le garage UK, la jungle et la techno. Avalon Emerson, passée de San Francisco à Berlin, qui mêle disco, new wave, house et obscurités rave avec l’élégance de ceux qui savent qu’un bon set ne se résument pas à un drop. Marina Trench et Dylan Dylan fermeront la nuit en B2B, pendant que KCPK, soit Brovelli et Caurret eux-mêmes, signeront le retour aux platines d’une histoire qu’ils ont largement contribué à écrire.

Côté live, en ouverture, 10xTANTRUM, collectif new-yorkais entre alt-pop, indie rock, performance et mode, croisera la route des Velvet Brothers, duo parisien nourri d’electroclash, de post-punk, de cold wave et de French touch.

Bref, six artistes, sept heures et demie, des machines, des corps, des souvenirs qui ne demandent qu’à être bousculés. À l’heure où Paris a parfois l’air de réserver sa nuit à ceux qui ont un mot de passe, un héritage ou un chargé de com, PANIK revient rappeler une chose assez simple. Une bonne fête n’a pas besoin d’être polie, ni guindée. Elle doit seulement être vivante.

PANIK aux Magasins Généraux

Vendredi 12 juin 2026, de 21h30 à 6h

Magasins Généraux, 1 rue de l’Ancien Canal, 93500 Pantin

Avec Mall Grab, Avalon Emerson, Marina Trench B2B Dylan Dylan, KCPK, 10xTANTRUM et The Velvet Brothers

Billetterie : https://shotgun.live/fr/events/panik-aux-magasins-generaux