DE THESSALONIQUE À LA CHALCIDIQUE, UNE GRÈCE INATTENDUE

Longtemps resté à l’écart des grands circuits touristiques, le nord de la Grèce offre une facette authentique et préservée du pays.

À Thessalonique, ville cosmopolite au carrefour des Balkans et de la Méditerranée, les cultures s’entrelacent dans une effervescence joyeuse : ruelles animées, cafés bondés jusqu’à tard dans la nuit et une énergie contagieuse. À seulement une heure de route, la Chalcidique dévoile un tout autre visage : une péninsule aux eaux turquoise cristallines, où forêts de pins plongent dans la mer, criques secrètes et villages traditionnels invitent à ralentir et à savourer l’instant avec une douceur toute méditerranéenne. Rien ne saute immédiatement aux yeux à Thessalonique, et c’est précisément ce qui fait son charme. La ville ne cherche pas à séduire d’un seul bloc : elle se dévoile par couches successives, comme un palimpseste urbain. Une lumière pâle sur le golfe Thermaïque et la statue d’Alexandre le Grand, un café qui déborde sur le trottoir, une façade fatiguée derrière laquelle s’ouvre une galerie contemporaine ou un atelier discret.

Fondée au IVe siècle avant notre ère, Thessalonique a toujours été un carrefour entre Orient et Occident. Ville de passage, elle a accumulé les influences grecques, romaines, juives, byzantines et ottomanes sans jamais les effacer complètement. Aujourd’hui encore, cette stratification reste visible dans la ville quotidienne. La Rotonde — construite au IVe siècle, tour à tour mausolée, église puis mosquée — s’impose au milieu du tissu urbain. Un peu plus loin, l’Arc de Galère découpe encore la ville comme un fragment impérial resté en place malgré le trafic. Dans le centre, l’église Saint-Démétrios, dédiée au saint patron de la ville, demeure un lieu profondément vivant, fréquenté autant par les Thessaloniciens que par les visiteurs. Pour prendre du recul sur cette superposition d’époques, le Musée de la Culture Byzantine offre un espace calme et lumineux.

On commence presque toujours par la mer, avec la Tour Blanche de Thessalonique comme point de repère emblématique. Mais Thessalonique ne se comprend pas seulement depuis son front de mer. Elle se révèle pleinement dans les ruelles animées autour des marchés Modiano et Kapani, où les étals d’épices, de poissons frais et d’olives se mêlent aux cris des vendeurs et aux odeurs de café, donnant l’impression d’un temps suspendu…

Plus haut, Ano Poli (la Vieille Ville) domine la cité. Épargnée en grande partie par le grand incendie de 1917, elle conserve un charme intemporel avec ses rues étroites et pentues, parfois coupées d’escaliers, ses maisons basses aux façades usées et aux couleurs passées. Entre les habitations surgissent parfois les remparts byzantins. Depuis la tour de Trigonion ou la petite église Agios Nikolaos Orfanos, le panorama est saisissant : toits serrés de la ville basse, axes modernes et, au loin, le golfe Thermaïque scintillant.

En redescendant vers le centre, la ville change de rythme dès la fin d’après-midi. Portée par une importante population étudiante de l’Université Aristote, la vie nocturne s’anime particulièrement dans les quartiers de Ladadika et Valaoritou. Ancien quartier d’entrepôts, Ladadika est aujourd’hui rempli de tavernes et de bars branchés, dont le célèbre The Kitchen Bar. À Valaoritou, on retrouve des adresses emblématiques comme Tribeca et La Doze Bar. Un peu plus loin, l’Eightball Club reste un incontournable pour les amateurs de concerts et de soirées plus rock, entre scènes locales et groupes en tournée.

S’il y a un domaine où Thessalonique s’impose immédiatement, c’est la gastronomie. Carrefour historique entre Orient et Occident, la ville a absorbé les traditions culinaires des Balkans, d’Asie Mineure et de la Méditerranée, qui continuent de cohabiter dans les cuisines du quotidien. On y mange une cuisine à la fois simple et très influencée par les échanges, généreuse dans les portions, marquée par l’huile d’olive, les herbes, les épices… Dans le centre, plusieurs adresses donnent une idée assez juste de cette diversité. Mamalouka propose une cuisine grecque contemporaine installée dans un ancien bâtiment au style industriel, avec une salle animée où les plats traditionnels sont retravaillés sans perdre leur ancrage local. 7 Thalasses, de son côté, est une référence pour les produits de la mer : poissons frais, poulpe grillé, assiettes très simples mais d’une grande précision, servies dans une atmosphère de taverne moderne. Enfin, The Rouga joue une carte plus classique et chaleureuse, avec une cuisine grecque traditionnelle centrée sur les meze, les viandes grillées et les recettes familiales…

Une expérience idéale consiste à suivre un food tour avec EatandWalk Thessaloniki, à travers les marchés et les rues du centre. Le parcours traverse notamment le marché Modiano et les ruelles adjacentes, où l’on s’arrête dans des lieux authentiques et sans prétention. On commence souvent chez Serraikon Bougatsa, institution depuis 1952, pour déguster une bougatsa encore tiède : ce feuilleté croustillant, rempli de crème pâtissière ou de fromage, saupoudré de sucre glace et de cannelle, offre un contraste parfait entre le craquant et le fondant. Juste à côté, sur la place Aristote, O Gyros tis Aristotelous sert l’un des gyros les plus appréciés de la ville, généreux et savoureux. Le tour se poursuit vers des échoppes familiales où l’on goûte olives, fromages et produits locaux, puis chez des classiques comme Bombidia (Ovelistirio Bombidia), psistopoleio légendaire de la rue Vasileos Irakleiou, connu pour ses soutzoukakia épicés, souvlakia et viandes grillées servies simplement sur papier sulfurisé.

Non loin, Ypotopoleio t’ Adelfia propose depuis 1981 des broches tournantes et des viandes à la broche dans une ambiance conviviale. Au marché couvert, Thalassokosmos (« O Trogon Ichthis Panta Ygiis ») rappelle l’importance du poisson frais dans la cuisine locale. Au fil des arrêts émergent aussi des spécialités plus anciennes ou identitaires : le patsa, soupe populaire héritée des échanges avec l’Asie Mineure, les pâtisseries au miel et aux noix. Si le tour monte vers l’Upper Town, il peut se terminer chez Kafe Ouzeri Tsinari, l’un des plus anciens ouzeri de la ville, où l’on savoure des meze d’Asie Mineure accompagnés d’ouzo dans une atmosphère intemporelle et chargée d’histoire. À Thessalonique, les repas s’étirent, les tables se partagent naturellement, les commandes se multiplient sans ordre précis… toute une atmosphère !

À moins d’une heure de route depuis Thessalonique, le décor change radicalement. Bienvenue en Chalcidique (Halkidiki), cette péninsule aux allures de trident que les Grecs surnomment affectueusement « la main tendue vers la mer Égée ». Composée de trois doigts distincts — Kassandra, Sithonia et le Mont Athos —, elle offre un visage de la Grèce à la fois familier et presque exotique. Imaginez des forêts de pins odorants qui descendent jusqu’à lécher des eaux turquoise d’une clarté cristalline, des criques secrètes aux reflets émeraude et saphir, et de longues plages de sable fin ou doré qui s’étirent à perte de vue.

Ici, la douceur méditerranéenne se mêle à une nature encore sauvage et généreuse, loin de la surfréquentation des îles du Sud.Pourtant, la Chalcidique ne se résume pas à ses paysages de carte postale. Derrière les plages paradisiaques se cachent des villages traditionnels perchés aux ruelles pavées et aux maisons de pierre ornées de balcons fleuris, des vignobles en terrasses qui produisent des vins locaux aromatiques, des oliveraies centenaires aux troncs noueux, et une gastronomie généreuse ancrée dans les saveurs du terroir : huile d’olive fruitée, poissons frais grillés, meze d’Asie Mineure et herbes sauvages cueillies le matin même. Tout ici invite à ralentir, à déconnecter et à savourer l’instant avec cette hospitalité grecque si chaleureuse.

Entre mer et terroir : expériences inoubliables en Chalcidique

Explorer la côte autrement :

Avec Luxury Sport Cruise , compagnie premium basée à Sithonia, on embarque pour une journée en mer à bord de speedboats modernes et confortables (avec ou sans skipper). Très vite, les paysages deviennent irréels : eaux turquoise cristallines, criques secrètes et îlots déserts bordés de pins, accessibles uniquement par bateau. Loin des plages aménagées, la Chalcidique révèle son visage le plus sauvage. On nage dans une eau limpide, on s’arrête dans des baies isolées pour un pique-nique, et le temps semble suspendu. L’expérience reste intime et exclusive : un moment de luxe discret, loin des groupes, pour profiter pleinement de la beauté brute de la mer Égée.

L’or liquide grec :

Autre moment fort du séjour : la dégustation d’huile d’olive chez Thallon Olive Oil. Ici, l’expérience se déroule directement dans l’exploitation, au cœur du champ d’oliviers. Assis à l’ombre des arbres plusieurs fois centenaires, dont certains ont plus de 300 ans, on découvre que l’huile n’est pas un simple condiment, mais un véritable grand cru. Guidé par un professionnel, on apprend à distinguer les textures veloutées, les arômes herbacés et fruités (tomate verte, herbe fraîche), ainsi que cette belle note poivrée et amère en finale qui signe une huile de grande qualité. Une immersion sensorielle passionnante dans un savoir-faire ancestral qui fait la fierté de la Chalcidique depuis des millénaires.

Où dormir à Thessalonique :

ThirtyNine Urban Stay

Un boutique-hôtel élégant et plein de charme, idéalement situé en plein cœur de Thessalonique, à quelques minutes à pied de la place Aristotelous, du front de mer et du quartier animé de Ladadika. Avec son atmosphère intimiste, ses chambres modernes et confortables (certaines avec balcon ou baignoire à remous), son rooftop terrasse et son excellent rapport qualité-prix, c’est le choix parfait pour ceux qui veulent s’immerger dans le rythme quotidien de la ville tout en profitant d’un véritable nid douillet.

Colors Urban Hotel

Un hôtel design et contemporain installé dans un bel immeuble du centre-ville, à deux pas du front de mer, de la place Aristotelous et du quartier de Ladadika. Avec son ambiance jeune et dynamique, ses espaces colorés, sa décoration soignée et ses chambres spacieuses et lumineuses, il est parfait pour un séjour urbain énergique. L’emplacement exceptionnel et le bon petit-déjeuner en font une base idéale pour explorer Thessalonique à pied, de jour comme de nuit.

Où dormir en Chalcidique : Secret Paradise Hotel & Spa Un hôtel confortable et accueillant, niché à seulement quelques mètres de la mer, dans un cadre calme et verdoyant. Avec ses chambres spacieuses, son beau spa, sa piscine extérieure et son atmosphère paisible, il est idéal pour un séjour axé sur la détente, le repos et la découverte tranquille de la Chalcidique. Parfait pour ceux qui veulent se ressourcer sans sacrifier le confort. Ekies All Senses Resort Un resort design et contemporain, les pieds dans l’eau, qui allie architecture audacieuse et immersion totale dans la nature. Avec ses villas et chambres au style minimaliste chic, ses espaces ouverts sur la mer, sa piscine à débordement et son excellente restauration, il offre une expérience à la fois élégante, sensorielle et raffinée. Une adresse coup de cœur pour ceux qui recherchent un séjour chic, moderne et profondément connecté à la mer Égée.

Y aller : avec Aegean Airlines

Aegean Airlines assure des vols internationaux directs et confortables vers Thessalonique. En tant que compagnie nationale grecque et membre de Star Alliance, elle propose de nombreuses liaisons régulières depuis Paris, Francfort, Munich, Londres, Rome et plusieurs autres grandes villes européennes. Avec un service attentif, une ponctualité généralement bonne et une flotte moderne, Aegean permet d’arriver à Thessalonique sans escale, dans les meilleures conditions pour commencer sereinement son voyage vers la ville ou la péninsule de Chalcidique

Louer une voiture : avec Hertz

Choisissez Hertz pour la location de voiture, pratique si vous souhaitez explorer les environs (Halkidiki, Olympie ou les villages de montagne)

Organiser son séjour : Avec Discover Greece, pour l’inspiration et les informations précieuses sur la destination

Par Sébastien Bardos