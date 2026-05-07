AN’GE : LA MODE EN FAMILLE, SANS NÉVROSE DE MARQUE

Il y a des marques qui naissent dans des bureaux. An’ge, elle, est née dans une cuisine. Du moins, on l’imagine volontiers. Car lorsqu’on est une famille parisienne en 1985 et que l’on décide de se lancer dans la mode, il y a fort à parier que les premières idées se griffonnent entre le café du matin et les devoirs des filles, bien loin d’un open space avec un moodboard sur Figma.

Quarante ans plus tard, la marque est toujours là. Et elle a accompli ce que très peu de maisons familiales réussissent sans sombrer dans le storytelling sous assistance respiratoire: grandir sans se trahir. Lauren et Julia, les filles, prolongent la suite avec une forme d’évidence qui ne se simule pas, ce genre d’aisance acquise en grandissant parmi les rouleaux de tissu dans le salon et une mère qui imagine les motifs, et les colorie elle-même à la main, entre deux conversations. Car c’est là ce que l’on ne souligne pas assez : chez An’ge, les imprimés ne sortent pas d’une banque d’images. Ils naissent du crayon d’Anne Marie, la fondatrice. Directement.

Pour Lauren, la mode s’est respirée à table, discutée le dimanche, transmise dans les gestes bien avant les mots. Elle n’a pas hérité d’une marque. Elle a repris une certaine façon de voir les femmes, et surtout, de les habiller sans les caricaturer.

Ce qui rend An’ge singulièrement addictive, c’est aussi son rythme. Ici, nulle collection n’est congelée pendant six mois, suspendue sur cintre jusqu’à épuisement total du désir. An’ge renouvelle ses pièces vite. Très vite même.

Mais là où les choses deviennent intéressantes, c’est qu’à la différence des mastodontes du prêt-à-porter, qui débitent des vêtements comme d’autres sortent des yaourts, la marque garde une forme d’intention. Nombre de pièces sortent en édition limitée, ce qui change tout. En d’autres termes : cette veste que vous repérez mardi, elle ne sera peut-être plus là vendredi. Et la femme qui la porte en face de vous au restaurant ? Il y a de fortes chances qu’elle soit la seule.

C’est tout le paradoxe, et tout le génie : des pièces presque uniques, mais sans la comédie habituelle de l’exclusivité surjouée. L’idée, assez subtile au fond, consiste à proposer des vêtements que l’on ne croise pas partout, à des prix accessibles, ce qui, à l’ère de l’uniformisation générale, devient presque subversif.

Les femmes, du matin au soir, et surtout entre les deux…

An’ge ne vous habille pas pour un moment. An’ge vous habille tout simplement.

La femme An’ge, c’est la femme au pluriel. Pas au sens slogan du terme, mais au sens le plus concret. Celle qui enchaîne les rôles dans une journée avec une fluidité que personne ne remarque, justement parce qu’elle est fluide. An’ge ne l’enferme pas dans une case. An’ge lui offre un vestiaire entier et lui dit : envolez-vous, nous vous faisons confiance.

Le luxe, ici, ne réside pas dans le logo hypertrophié ni dans la performance statutaire. Il tient dans cette capacité à proposer des vêtements qui accompagnent sans déguiser, qui signent une allure sans étouffer la personne. Ce qui, à bien y réfléchir, est considérable.

Mais An’ge ne vous donnera pas le pouvoir. Vous l’avez déjà. Elle crée simplement les pièces qui vont avec. Et dans un paysage saturé de marques qui s’emploient toutes à vous vendre une identité préemballée, cette retenue-là ressemble presque à une forme de politesse.

Née à Paris. Élevée en famille. Portée par des femmes.

Par Assiya Shabi