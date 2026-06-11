CONSO ÉCOLO POUR L’ÉTÉ 2026

En ces temps de réchauffement climatique où l’eau, la terre et ses ressources sont malmenés, neufs produits qui font du bien à la planète.

Sunethic le made in France des panneaux solaires.

Thomas Cautier le fondateur de Sunethic nous donne sa vision de ce secteur des panneaux solaires où il y a à boire et à manger.

Depuis quand vous avez fondé votre société. ?

Cela fait trois ans que j’ai lancé Sunethic avec la vocation de m’adresser directement au grand public avec une démarche éthique que l’on retrouve dans le nom de ma société. Auparavant je n’étais pas du tout dans ce secteur-là de l’énergie.

Pour quelle raison vous vous êtes lancé dans ce secteur très concurrentiel et dominé par les chinois ?

j’ai un de mes meilleurs amis qui est dans l’énergie solaire au niveau professionnel depuis plus de 20 ans. Il y a 5 ans, quand j’ai acheté ma maison ici dans le sud à Avignon, il m’a aidé à installer un kit solaire ce qui m’a incité à m’intéresser à ce secteur.

Avec des panneaux chinois ?

j’avais pris des panneaux français de la marque Systovi, à l’époque, une marque qui a malheureusement disparu. J’ai installé en un weekend sur mon toit ces panneaux solaires et je me suis rendu compte de l’intérêt que cela présentait. J’avais du mal à comprendre pourquoi autant de Français ne profitaient pas de l’énergie solaire. Beaucoup pensent que c’est trop cher, pas assez rentable et qu’il y a trop d’arnaques dans le secteur. C’est pour cela que j’ai créée Sunethic afin de donner une autre image de ce secteur. Mon objectif est d’aider le maximum de Français à profiter de l’énergie solaire avec du bon matériel et des prix justes et honnêtes pour que la rentabilité soit rapide et qu’ils n’attendent pas 15 ou 20 ans.

Quel est votre positionnement par rapport à vos concurrents ? qu’est-ce que vous apportez de plus ?

Beaucoup de Français n’y connaissent pas grand-chose en panneaux solaires. Notre but c’est de bien les conseiller sur le nombre de panneaux dont ils ont réellement besoin, et cetera. On se veut éthique. On arrive à un très bon placement de prix avec des panneaux français achetés 2 fois plus cher que des panneaux chinois. Il s’agit de la marque française, Voltec Solar. Il est possible d’en trouver à 90 € sur internet par contre le panneau français Voltec, lui est à 230-240 € donc c’est quasiment deux fois et demi plus cher. Cela tient à la qualité et à la fabrication française.

Votre prix de base est de 600 € ?

En fait avec le panneau solaire Voltec Solar 500Wc, il y a le kit. Il ne peut pas fonctionner tout seul, donc il faut rajouter un micro-onduleur, le support de fixation, le câble prise, Donc effectivement notre premier prix est celui-ci. Nous avons fait en sorte que l’installation soit simple et rapide à mettre en place, compter 5 minutes pour une pose sur le sol.

Vous parlez de simplicité et du plug and play ?

Comme je vous l’ai dit, l’avantage de mon offre c’est que nos clients installent d’abord leurs panneaux solaires rapidement, qu’ils ont juste à les brancher dans la prise avec le micro ondulateur à l’arrière du panneau et que tout de suite ils réalisent des économies sur leur consommation d’électricité. Dans un deuxième temps s’ils le souhaitent, ils peuvent ajouter des batteries pour le stockage.

Parlez-moi de votre compteur d’énergie Shelly ?

Nous livrons ce compteur d’énergie connecté Wi-Fi dans tous nos packs maintenant. Il n’y a pas d’obligation à l’installer. C’est un plus qui permet de suivre sa consommation et son surplus renvoyer vers le réseau. www.sunethic.fr

H₂O AT HOME,

Juste un peu d’eau et de l’huile de coude, l’entreprise française spécialisée, qui porte bien son nom , est axée dans l’entretien de la maison d’une façon écologique, durable , responsable et technologique. H₂O at Home propose une gamme complète de produits essentiels pour le ménage. Le principe de base est simple, la puissance de ses microfibres de diffusion avec juste un peu d’eau claire suffit pour un nettoyage parfait et sans trace. 90 % du ménage peut se faire de cette manière. Le point important c’est la suppression des produits chimiques ce qui est bon pour la planète. Cette approche contribue à réduire les résidus sur les surfaces nettoyées et dans l’air ambiant. Ainsi notre environnement intérieur est plus sain. Le kit baies vitrées en est un bon exemple. Il se compose d’un mouilleur polyvalent, doté d’une microfibre haute performance pour décoller les saletés et retenir l’eau de manière optimale, permettant grâce à la raclette fournie de nettoyer vitres et grandes surfaces vitrées sans laisser de traces, plus besoin de frotter pendant des heures.. Le kit baies vitrées 65,80 €. https://H2oathome.com

RYOBI

Il y a 30 ans, Ryobi, cette marque japonaise, a coupé le fil en concevant sa batterie universelle à la technologie 18V One+. Cela a permis aux professionnels et aux bricoleurs l’usage de cette fameuse batterie compatible maintenant avec plus de 200 outils. Le principe est simple une seule batterie pour une compatibilité totale. Ryobi offre ainsi un impact positif dans l’utilisation des matières premières en permettant à ses clients d’acheter l’outil souhaité sans la batterie. Cette technologie a un impact écologique non négligeable sur l’environnement par son côté pratique et économique. Depuis 30 ans, Ryobi n’a cessé de perfectionner cette batterie 18V One+ avec une autonomie accrue, un choix de différentes puissances et une sécurité renforcée grâce à des systèmes intelligents de gestion de l’énergie. En finalité cette technologie rend le bricolage plus simple, plus performant et plus durable que cela soit avec une scie circulaire, une perceuse-visseuse, un souffleur, tondeuse et bien d’autres. Un exemple avec le pistolet à haute pression Ryobi Brushless 18V ONE+ HP™ qui offre puissance et compacité pour un nettoyage efficace. Léger et maniable, il est équipé sur son bras de trois buses pour choisir son type de nettoyage. Il peut s’emporter n’importe où. Il suffit de trouver un point d’eau ou de remplir un seau pour l’utiliser. Il combine moteur sans charbon et pression optimale pour éliminer saletés, boue et résidus tenaces sur voitures, terrasses ou outils de jardin. 179 € sans batterie ni chargeur. https://fr.ryobitools.eu

ECOVACS

La marque chinoise connue pour ses robots domestiques intelligents dans le monde du nettoyage au petit plus. Comme le robot laveur Deebot X12 OmniCyclone qui détecte automatiquement les taches séchées et active la pulvérisation et le lavage ciblé. Cette technologie Focus améliore encore plus la performance lors de chaque utilisation. Il combine intelligence artificielle et capteurs avancés pour détecter la saleté et ajuster automatiquement sa trajectoire. Un autre exemple avec le robot tondeuse Ecovacs Goat A1600 Pro destiné aux jardins de taille moyenne. Il est équipé d’une technologie de coupe avancée et d’une navigation intelligente Lidar très précise. La cartographie est automatique sans câble pour délimiter la pelouse. Il détecte les structures fixes de jour comme de nuit,. Ses capteurs évitent obstacles et s’adaptent aux pentes. Il assure une tonte uniforme même sur terrains irréguliers. . Il ajuste la hauteur de coupe électriquement selon les besoins et intègre un coupe-bordure TruEdge qui supprime l’utilisation d’un coupe bordure manuel. Sa batterie longue durée permet de couvrir de grandes surfaces sans interruption en maintenant une rythme soutenu. l’herbe est coupée en particules fines et sert d’engrais naturel en évitant la corvée de ramassage. Une démarche responsable et écologique.

1 499€. ecovacs.com.fr

LARQ

LARQ Bottle PureVis 2, toujours cette recherche d’accès à une eau pure. Pour ceux qui se méfient de l’eau du robinet ou qui en ont assez de la corvée des packs d’eau en plastique, cette version 2 respecte l’environnement, en réduisant considérablement l’usage de bouteilles plastiques jetables. La technologie PureVis élimine jusqu’à 99,9999 % des bio-contaminants. Le plus de ce nouveau modèle c’est le filtre Nano Zero qui améliore le goût et élimine les contaminants tels que le chlore et les PFOA/PFOS. Il offre un suivi personnalisé de l’hydratation. Il intègre une fonction d’auto nettoyage toutes les 2 heures pour garder la bouteille propre et sans odeur. La batterie rechargeable offre jusqu’à 2-3 semaines d’utilisation. Sa conception en acier inoxydable assure une durabilité et une isolation thermique, maintenant les boissons froides pendant 24 heures et chaudes jusqu’à 12 heures. Un choix de 4 coloris différents est proposé en version 680ml et 1000ml. A partir de 125 €. www.livelarq.com

DYSON

La marque connue pour ses aspirateurs sans fil , ses sèches cheveux performants et design, continuent à innover en proposant des produits encore plus nomades comme son tout premier ventilateur portable, le Dyson HushJet™ Mini Cool. Avec ces canicules à répétition , ce mini ventilateur compact et léger permet de se rafraîchir où que l’on soit. Fidèle à la réputation de la marque, le HushJet™ Mini Cool combine puissance et silence grâce à sa technologie avancée de flux d’air, offrant un refroidissement efficace sans nuisance sonore. Comme d’habitude, Dyson soigne particulièrement le design et l’ergonomie pour une prise en main confortable. Sa batterie longue durée assure plusieurs heures d’utilisation pendant les fortes chaleurs. Dyson met également en avant la sécurité et la durabilité de son appareil ( pas de pales exposées et des matériaux résistants). Le ventilateur propose plusieurs niveaux de vitesse et une diffusion homogène de l’air tout en étant silencieux. Trois coloris selon le goût de chacun, un bleu cobalt, un rose poudré et un rouge. 99 € www.dyson.fr

Le Pratique est une marque française emblématique, spécialisée dans les ustensiles de cuisine et les accessoires ménagers. Elle porte bien son nom, depuis sa création, elle met en avant la qualité, la robustesse et la fonctionnalité de ses produits. Ses boîtes hermétiques et ses accessoires de conservation s’intègrent parfaitement dans toutes les cuisines. C’est l’anti gaspi car la majorité de ses produits sont réutilisables. Pour cela la marque mise sur des matériaux durables et faciles à entretenir avec un design sobre. Le Pratique vient de sortir sa box découverte, elle a pour but comme son nom l’indique d’offrir la possibilité de tester différents produits de la marque indispensables pour conserver et stocker une grande variété d’aliments. Pratique, c’est le cas de la dire pour le fait-maison qui répond aujourd’hui à des attentes multiples : mieux consommer, limiter le gaspillage alimentaire, préserver les saveurs et retrouver le plaisir de préparer soi-même plats et conserves 67,90€ www.le-pratique.fr

AIPER

Avec le réchauffement climatique et les sécheresses à répétition, arroser son jardin devient compliqué à gérer. Aiper avec le nouveau IrriSense 2, a conçu un système d’irrigation intelligent multizone. Il cartographie exactement ce qu’il faut pour arroser ni plus ni moins d’où une économie d’eau tout en gardant une pelouse bien verte ou des parterres bien fleuris. Une application très complète et facile à gérer permet d’éviter le surarrosage. Elle permet de créer des scénarios d’arrosage pour chaque zone créée en tenant compte des jours souhaités, de définir la quantité d’eau à consommer et de l’heure de début de l’arrosage. Tout peut se piloter à distance. Elle donne aussi l’historique d’arrosage avec la consommation d’eau utilisée et elle calcule l’économie d’eau réalisée. IrriSense 2 détecte aussi les conditions météorologiques pour éviter d’arroser en cas de pluie. Le résultat c’est une économie sur ses factures d’eau et l’adoption d’une attitude plus durable et responsable dans la gestion de l’eau. 499 € . www.aiper.com

HELINOX

Cette marque coréenne a réussi à révolutionner le monde de l’outdoor avec des équipements conçus pour ceux souhaitent retrouver le confort et la légèreté dans leurs randonnés, sur la plage ou pour les amateurs de festivals. Ses chaises, tables et accessoires de camping combinent aluminium aéronautique ultra‑résistant et tissus haute performance résistant aux déchirures et aux conditions les plus extrêmes. Les différents produits sont conçus pour des usages bien spécifiques sans alourdir le poids de son sac à dos. Le maître mot est montage facile, compacité maximale et durabilité. Avec la nouvelle Helinox Beach Chair(re) on retrouve cette idée de produits ultra légers, seulement 1571 grammes, simples à monter et nomades. La hauteur d’assise a été légèrement augmentée pour faciliter l’installation et le relever, tandis que l’armature intègre de l’aluminium réemployé afin de réduire l’impact environnemental. On peut aussi bien l’utiliser chez soi, sur sa terrasse ou bien sûr à la plage. Des poches latérales intégrées et des points d’assemblage simplifiés viennent enrichir la fonctionnalité de ce modèle iconique de la marque. 179,95 € www.helinox.eu



Par Serge Adam