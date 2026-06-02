LE JARDIN DES DOUARS, REFUGE D’EXCEPTION AUX PORTES D’ESSAOUIRA

À quelques kilomètres d’Essaouira, Le Jardin des Douars est une adresse à part, nichée dans la verdure de l’oued Ksob. Un hôtel pensé comme un havre discret entre nature, architecture et art de vivre marocain.

Quand on évoque Essaouira, on pense immédiatement aux remparts battus par les vents de l’Atlantique, aux façades blanches et bleues de la médina, aux pêcheurs du port ou encore aux kitesurfeurs qui profitent des alizés presque toute l’année. Pourtant, l’une des plus belles façons de découvrir la ville consiste peut-être à ne pas y séjourner directement. À quelques kilomètres seulement des remparts, blotti dans une vallée verdoyante, Le Jardin des Douars offre un refuge luxueux qui permet d’apprécier la région de manière paisible…

On quitte Essaouira par une route qui s’éloigne doucement de l’océan et du vent constant qui balaie la ville. En quelques minutes, le paysage change radicalement. Une vallée verte, ponctuée d’arganiers et de végétation dense, surgit… C’est là, en surplomb de l’oued Ksob, que se cache Le Jardin des Douars. L’hôtel naît au début des années 2000 avec une idée simple mais ambitieuse : proposer une hospitalité à contre-courant des grands complexes balnéaires, en privilégiant l’intimité, la nature et une forme d’authenticité contemporaine. Au fil des années, le lieu s’impose comme une adresse à part dans le paysage hôtelier d’Essaouira, appréciée autant pour son atmosphère que pour sa discrétion

Dès l’entrée, l’architecture donne le ton. Inspirée des ksour et des constructions traditionnelles du sud marocain, elle privilégie les volumes simples, les matières naturelles et les teintes ocre qui se fondent dans le paysage. Rien n’est ostentatoire, tout semble intégré à la vallée, organique et évident. Le domaine se déploie ensuite en une succession de jardins, de patios et d’allées ombragées où la végétation joue un rôle central. Palmiers, cactus, bougainvilliers, lauriers roses et plantes aromatiques composent un environnement luxuriant, entretenu avec une attention constante. Le silence y est seulement interrompu par les oiseaux et la brise légère venue de l’Atlantique.

Les chambres, suites et villas sont réparties dans différents espaces du domaine, ce qui renforce cette impression d’intimité. Aucune ne se ressemble vraiment. Certaines s’ouvrent sur des patios, d’autres sur les jardins, d’autres encore sont plus en retrait. La déco mêle artisanat marocain, matériaux bruts et touches contemporaines, dans un équilibre volontairement épuré.

Les deux piscines constituent l’un des points centraux du séjour. L’une est pensée pour les familles, l’autre pour les adultes en quête de calme. Toutes deux s’intègrent dans le paysage végétal, entourées de transats et d’ombres naturelles, donnant l’impression de bassins perdus au milieu du jardin.

Le bien-être occupe également une place importante, avec un spa et un hammam inspirés des rituels marocains, complétés par des soins et massages utilisant notamment les produits locaux, dont l’huile d’argan

Le Jardin des Douars propose aussi une véritable vie hors de ses murs. Des transferts et excursions permettent de rejoindre Essaouira en une vingtaine de minutes. La médina, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO, offre un contraste fort avec le calme du domaine. On y flâne entre les remparts, les ateliers d’artisans, les galeries d’art et le port de pêche où les barques bleues s’alignent au rythme des marées. La ville est aussi devenue un haut lieu du kitesurf, portée par des vents réguliers qui animent sa longue plage.

Le Jardin des Douars propose de plus une palette d’activités pensées pour s’inscrire dans le rythme du lieu. Plusieurs terrains de padel permettent de jouer au cœur du domaine, dans un cadre totalement ouvert sur la végétation. Des séances de yoga et de méditation sont régulièrement organisées. Les environs immédiats invitent également à la marche : des balades à cheval ou à pied peuvent être entreprises dans la vallée de l’oued Ksob…

De retour à l’hôtel, la table prolonge cette sensation d’équilibre. La cuisine s’appuie sur les traditions marocaines tout en intégrant des influences méditerranéennes et françaises. Produits locaux, légumes du jardin et inspirations de saison composent une carte simple mais précise. On retrouve notamment un tajine d’agneau aux abricots et amandes, longuement confit, ou un tajine de poulet au citron confit et olives. La pastilla au poulet et aux amandes figure aussi parmi les incontournable.

Les produits de la mer, venus directement d’Essaouira, occupent une place centrale : poissons grillés entiers selon l’arrivage, dorade ou bar, simplement relevés d’huile d’olive et de citron, ou calamars sautés aux herbes. Les entrées jouent la carte de la fraîcheur, avec des salades de légumes et agrumes, des zaalouks d’aubergines ou des mezzés à partager. Le midi, l’ensemble devient plus estival, avec des salades composées, des tartares et carpaccios de poisson ou des plats végétariens autour des légumes rôtis. Le buffet du petit déjeuner est particulièrement réussi, des produits frais, locaux, un choix juste, sans excès ni manque : msemen, baghrir, miel, oeufs cuits à la perfection sous toutes les formes imaginables, fruits frais, jus pressés et café serré…

Les repas se prennent dans plusieurs espaces qui participent pleinement à l’expérience du lieu. Une grande salle à manger aux volumes chaleureux, où les feux de bois créent une atmosphère enveloppante en soirée, contraste avec une magnifique terrasse ouverte sur les jardins.

Selon l’heure et la saison, on passe de la fraîcheur du matin en extérieur à la douceur feutrée des dîners à l’intérieur, toujours au rythme du domaine et de sa lumière changeante. Souriant, attentionné et remarquablement disponible, le personnel cultive cette hospitalité marocaine qui sait être présente sans jamais devenir pesante. Une simplicité chaleureuse, quasi familiale, qui contribue largement à l’atmosphère paisible du domaine et donne au séjour un caractère particulièrement attachant… Entre nature luxuriante, architecture et déco parfaitement maitrisées, et convivialité à la marocaine, Le Jardin des Douars est une parenthèse pleine de charme. Un lieu où le luxe ne cherche pas à se montrer, mais à se déguster dans le calme, le douceur et le temps retrouvé.

Par Sébastien Bardos