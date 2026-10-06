LA LIGIER JS 60, UN NOUVEAU STANDARD DE LA VOITURE SANS PERMIS

Elle affiche une allure de mini SUV, un arrière plus vertical dans ses trois mètres de long qui sont conformes à la législation des VSP (voitures sans permis). Un vrai made in France, la JS60 est conçue et fabriquée sur le site historique du constructeur à Abrest, dans l’Allier. On a le haut de gamme de ce genre de véhicule avec son design plus sportif, son habitat avec des finitions intérieures qui font oublier le côté ringard de certains VSP. Un coffre plus que généreux de 580 litres qui n’a pas à rougir par rapport à certains modèles de voitures avec permis. Son hayon et le seuil de chargement abaissé ont été pensés pour faciliter le chargement. Un plus, elle est équipée de doubles essuie-glaces. Le tableau de bord adopte une présentation moderne, avec un cockpit orienté vers le conducteur. Selon la finition, la JS60 peut recevoir une tablette tactile de 10 pouces, Apple CarPlay et Android Auto sans fil, une caméra de recul ainsi qu’un système Hi-Fi pouvant compter jusqu’à six haut-parleurs. La direction assistée, la climatisation et le siège conducteur chauffant font également partie des équipements disponibles selon les versions.

La gamme JS60 électrique est structurée autour de trois niveaux : Select, Elite et Ultimate. Tout cela a un prix mais qui peut se justifier par le côté premium de la JS60.

Elle débute à 16 999 € ensuite à 18 999 € pour l’Elite et à 20 999 € pour l’Ultimate







Nous avons demandé à Romain Illgems, le directeur marketing et communication de Ligier Group de nous nous donner son point de vue sur la nouvelle JS60 électrique.

D’abord un peu d’histoire et sur l’évolution de la marque Ligier ?

La création des voitures sans permis (VSP) chez Ligier est née de l’esprit pragmatique et visionnaire de Guy Ligier. Passant des travaux publics à la course automobile, il a eu l’idée novatrice d’ajouter des roues à des cabines de tracteurs pour répondre à un réel besoin de mobilité dans les zones rurales. Cette initiative opportuniste a fait de lui le véritable inventeur et pionnier de la voiture sans permis

Un mot sur la philosophie et la perception des voitures sans permis ?

La voiture sans permis est perçue comme l’objet de mobilité le plus noble et universel, garantissant l’autonomie et l’accessibilité à une cible extrêmement variée, tant sur le plan géographique que générationnel. Elle offre un moyen de déplacement sécurisé qui répond au droit fondamental de chacun à la mobilité.

Vous parlez de la mobilité subie à la mobilité choisie, pouvez-vous détailler ?

Autrefois perçue de manière péjorative comme un simple « pot de yaourt » utilitaire, la VSP a considérablement évolué. Aujourd’hui, avec des designs valorisants et soignés, elle est devenue un véritable objet de désir, particulièrement pour les adolescents (dès 14 ans) et les adultes qui souhaitent se faire plaisir tout en répondant à un besoin pratique.

L’électrification, un tournant majeur pour le confort ?

Le passage à l’électrique lève les contraintes techniques du moteur thermique (vibrations, bruit) souvent amplifiées par la légèreté des VSP (425 kg) et l’utilisation de plastiques. Avec une batterie de 11 kW offrant plus de 100 km d’autonomie (contre 550 km pour le diesel), le frein lié à l’autonomie est levé, ouvrant ainsi une nouvelle voie royale pour la marque.

C’est quoi le marché, la clientèle et la concurrence ?

La clientèle de Ligier est très variée : adolescents remplaçant le scooter pour plus de sécurité, seniors ruraux, personnes en situation de handicap, mais aussi de plus en plus de jeunes actifs (25-40 ans) et de foyers utilisant la VSP comme deuxième ou troisième véhicule. Bien que le marché voit l’arrivée de concurrents agressifs, y compris chinois ou de modèles abordables comme la Citroën Ami ou la Fiat Topolino, Ligier s’appuie sur ses 45 ans d’expérience. Le positionnement est différent, axé sur le confort, la sécurité et un équipement supérieur. De plus, le marché de l’occasion des VSP est décrit comme incroyablement dynamique et très recherché par les distributeurs.

www.ligier.fr

Par Serge Adelfang