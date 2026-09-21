NOTRE SÉLECTION CONSO DE LA RENTRÉE !

Neuf produits aboutis dans différents domaines que l’on peut d’ores et déjà acquérir.

Par Serge Adelfang

Samsonite

La marque qui a plus de cent ans, continue sa vocation d’accompagner les voyageurs sur des trajets courts ou longs. Samsonite a su aussi s’adapter aux nouveaux modes de vie plus nomades. Leurs valises sont reconnues pour leur légèreté, leur résistance et leur design ce que l’on retrouve dans la collection de leurs sacs à dos. Le Biz2Go en est un parfait exemple. Il est conçu pour cette nouvelle façon de vivre au quotidien qui mêle vie professionnelle, déplacements urbains et vie privée. Bref un sac pour tout. Non seulement il est fonctionnel mais esthétique. Un espace est dédié à l’ordinateur portable et d’autres espaces de rangement le sont pour une organisation optimale. Le dos du sac ergonomique, les bretelles rembourrées et les matériaux résistants assurent un port agréable même lors de longues journées. Samsonite inscrit aussi ses collections dans une démarche plus responsable avec l’’intégration de matériaux recyclés sans négliger la qualité ni sur la robustesse. Disponible en plusieurs coloris, 189 € www.samsonite.fr

Nothing Phone (4a) Pro

Avec ce produit on retrouve l’approche audacieuse et esthétique de la marque anglaise qui a fait son succès. Au dos Nothing abandonne la coque transparente pour un châssis en aluminium sans renier à l’ADN de la marque. Ce milieu de gamme n’en a que le nom car il intègre de très bonnes performances avec une partie photo qui n’est pas en reste. Il offre un écran lumineux, une autonomie solide et une interface intuitive. Son plus c’est son interface Glyph. Il s’agit d’un minuscule écran circulaire monochrome composé de 489 LED au dos de l’appareil. On peut piloter l’affichage via les menus du téléphone. Un côté rétro pour faire référence à des produits qui ont marqués leurs époques. Plus qu’un gadget, il est programmable. Il permet l’affichage de notifications, des appels, d’économiser la batterie en consultant moins l’écran principal. Ainsi quand le smartphone est posé à plat, dos visible, on peut lire l’heure, le numéro de l’appelant, l’état de sa batterie d’une façon discrète. Pris de base 499 € https://fr.nothing.tech

BenQ ScreenBar Halo 2

Cette lampe s’accroche avec facilité sur le dessus de son moniteur. Elle diffuse une lumière douce, équilibrée et surtout sans reflet quand on se trouve devant son ordinateur. Cette rampe LED, économe en énergie, est idéale pour protéger ses yeux de la fatigue oculaire surtout si l’on reste de longues heures le soir devant son écran. La lumière diffusée couvre tout l’espace de travail. On peut régler sa luminosité, ajuster la température du blanc chaud au blanc froid pour l’éclairage avant comme arrière. De plus l’angle de la tête peut être ajusté afin de ne pas avoir la lumière dans les yeux. Elle est dotée d’une molette de contrôle sans fil pour ajuster les réglages pour un confort visuel optimal. Son design ergonomique et compact s’intègre parfaitement dans son environnement de travail.179 € www.benq.eu

Plaud Pro

Cette marque rend obsolète les enregistreurs traditionnels et même celui de son smartphone. Dans ce format de carte bancaire de 30 gr , la force principale de celui-ci, grâce à l’IA est de transcrire , classer et résumer les conversations enregistrées grâce à sa seule touche de commandes. Les enregistrements sont instantanément exploitables. L’application les transforme en texte. Le Plaud Pro permet aussi d’identifier les différents interlocuteurs et de récupérer une interview ou un réunion d’un façon fluide. Il suffit d’un simple clic pour démarrer l’enregistrement. Il capture la conversation même dans un environnement bruyant. Les voix sont bien différenciés une fois l’échange terminé. On a le choix de générer un compte rendu complet, un résumé exploitable sur l’application mobile ou sur un ordinateur. Vous pouvez ensuite interagir avec ce compte rendu dans l’application, demander des précisions sur ce qui a été dit et partager le résumé. il suffit de poser une question à la fonction « Ask Plaud » et l’IA ramène exactement au passage recherché. Les 64 Go de mémoire interne peuvent contenir jusqu’à 30 heures d’enregistrement. Un étui de rangement compatible MagSafe peut se fixer à l’arrière d’un smartphone grâce à un anneau magnétique Son plan « starter » comprend 300 minutes d’enregistrement et de retranscription gratuite par mois, au-delà un abonnement est nécessaire. 189 € https://fr.plaud.ai/

Anker soundcore Nebula P1

C’est la fusion de deux marques du groupe Anker, Nebula pour la partie vidéoprojecteur et Sondcore pour la partie son, pour concevoir cette nouvelle génération de vidéo projecteurs. Grâce à sa poignée de transport et à sa tête de projection pivotante à 130 degrés, le P1 permet de transformer chaque lieu en un espace de projection. La spécificité du P1 ce sont ses deux enceintes aimantées et détachables de 20 W pour offrir un son plus large. Le rendu sonore tient ses promesses pour ce type d’enceintes. Elles sont par ailleurs certifiées IP54, donc résistantes aux éclaboussures et à la poussière. Les 650 lumens et sa résolution 1080P Full HD offrent une luminosité correcte. L’image peut aller jusqu’à 180 pouces. En plein jour, on voit sa limite mais ce n’est pas vraiment sa vocation, il est plus destiné aux soirées. Il fonctionne sous Google TV et l’autonomie de sa batterie intégrée permet plusieurs heures de visionnage. La connectivité est également complète, incluant HDMI, USB-C et même une prise jack 3,5. 799,99 € www.soundSOndcore.com

Withings Body Scan 2

La marque ne cesse de faire évoluer ses balances connectées et de faciliter leur utilisation. C’est le cas de la Body Scan 2 , balance qui ausculte le cœur en plus d’indiquer le poids. Elle offre, entre autres, une analyse cardiaque, vasculaire, métabolique et aussi la détection de la fibrillation auriculaire. Plus besoin de regarder la balance, les mesures s’affichent en temps réel sur un écran couleur HD intégré dans la poignée. Les biomarqueurs supplémentaires indiquent la graisse viscérale, la pression artérielle, l’oxygène dans le sang, l’âge cardiaque et la résilience glycémique. Cela permet un suivi régulier de sa santé chez soi. Le score de réponse nerveuse permet de détecter les premiers signes d’altération nerveuse parfois plusieurs années avant l’apparition de symptômes cliniques, afin de favoriser une prise en charge précoce. Dès que l’on monte sur la balance, celle-ci reconnait automatiquement les différents utilisateurs enregistrés préalablement. Jusqu’à 15 mois d’autonomie, elle est rechargeable. La synchronisation des données de santé se fait avec l’application Withings via le Wi-Fi ou le Bluetooth 499,95 € sur Withings.com

Invoxia Biotracker 2026

Avec près de 10 millions de chiens en France, 83 % des Français considèrent désormais leur chien comme un membre à part entière de la famille. Il est au cœur de toutes les attentions. Il n’y a pas que les humains qui peuvent bénéficier d’un suivi de santé. Cette marque française avec le Biotracker 2026 pousse encore plus loin le curseur. Avec cette 5ème génération de traceur santé pour chien, elle propose de suivre les activités du chien et de mettre en avant la prévention de sa santé. La version la plus intéressante nécessite un forfait Max GPS offrant un maximum de données sur la position et la santé de son chien exemples : les mesures cardio-respiratoires, l’alerte sanitaire, le score de sommeil , le suivi GPS en direct, un historique de données illimité, l’alerte anti-fugue en temps réel et même la notifications d’événements comme les aboiements prolongés, la définition de la zone de sécurité avec alerte de sortie de zone. On bénéficie d’une couverture mondiale ainsi que d’une synchronisation de données à distance. Le traceur ne pèse que 37 grammes et bénéficie d’une certification IP67. Sur l’application , on rentre le profil de sonchien avec sa race, son âge, son poids. La formule complète Max GPS a un coût de 219 € par an. www.invoxia.com

Haier gamme Horizon

La marque est dans l’air du temps en intégrant dans ses produits le concept de liens entre le sport , la nutrition et les innovations et l’antigaspie. Cela se retrouve dans l’ensemble de l’écosystème connecté de produits d’Haier ainsi que dans sa nouvelle signature de marque « More Creation, More Possibilities ». Sa nouvelle Collection Horizon de réfrigérateurs en est un parfait exemple et va plus loin que la seule réfrigération des produits stockés. Horizon redéfinit les règles de la conservation des aliments en alliant intelligence artificielle, grande capacité et efficacité énergétique. NutriBank, cette technologie propriétaire permet de conserver la viande et le poisson jusqu’à cinq fois plus longtemps sans congélation, en préservant les protéines. Pour lutter contre le gâchis alimentaires, Haier propose l’AI Food Care System, un système de gestion intelligente qui scanne le contenu du réfrigérateur, reconnaît les aliments et suit leurs dates de péremption. Des modèles intègrent une Smart Window sur le devant d’une porte permettant de visualiser le contenu sans même ouvrir le réfrigérateur. La Magic Zone permet un réglage précis et personnalisé de la température et le système antibactérien ABT® Pro est capable d’éliminer 99,99 % des bactéries et de neutraliser les odeurs. www.haier-europe.com

Shokz OpenDots 2

La marque qui a été précurseur dans les écouteurs à conduction osseuse, n’arrête pas d’innover. Ces nouveaux écouteurs ouverts à clip assurent un bon maintien par leur conception et se font oublier grâce à leur poids plume. Ils vont encore plus loin en proposant une écoute immersive sans s’isoler de son environnement. Leur stabilité permet un usage aussi bien urbain que sportif avec une étanchéité renforcée. Le rendu sonore est satisfaisant. Idéal pour ceux qui ne veulent pas se couper du monde extérieur. Ils bénéficient d’un mode Dolby Audio, de 10 heures d’écoute annoncées avec une seule charge. L’application est complète 199 € www.shokz.com