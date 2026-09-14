MOUVEMENT NOUVONÉ

Noé, Tao, Léo, Mila, Fiona et Félicien forment le collectif de production Nouvoné. Six artistes, mais avant tout six amis d’enfance, qui unissent leurs forces et allient leurs passions au profit de l’art.

À quinze ans, comme beaucoup de jeunes de son âge, Tao Deza Dja regarde des animés. Lorsqu’il découvre One Piece, c’est la révélation : à la manière de Luffy, personnage principal de la série, lui aussi veut monter son propre équipage. Puisqu’il avait l’habitude de tourner des projets vidéos et musicaux avec son frère Noé et quatre de ses amis d’enfance, Mila, Fiona, Léo et Félicien, le rêve est rapidement exaucé et Nouvoné voit le jour à l’été 2023. « Un collectif d’artistes avec comme ambition de s’exprimer librement, sans limite ni barrière artistique », d’après leurs propres mots. « Nous créons des courts-métrages de fictions principalement , des clips , et des pubs mais aussi de la musique… »

Depuis l’officialisation du groupe, « nous sommes pris plus au sérieux et nous avons accès à des projets plus audacieux et ambitieux » remarquent-ils. Âgés de 18 à 23 ans, chanteurs, acteurs, ou encore réalisateurs, les six amis artistes sont assez différents les uns des autres. Pour autant, leurs univers se complètent bien, et Nouvoné en est le parfait mélange. « Nous avons tous nos spécialités, mais l’idée, c’est que chacun puisse toucher à tout », expliquent-ils. Félicien et Léo, artiste musical et chef op’, jouent par exemple dans de nombreux courts-métrages sans aucune formation d’acting au préalable, tandis que, de leur côté, Noé et Mila, qui sont formés dans l’acting et la réalisation, s’essayent à la musique. L’objectif est clair : « raconter des histoires sans restriction artistique, avec si possible un message politique ou philosophique ».





ESTHÉTIQUE RÉTRO

Bien que leurs créations soient inspirées par l’esthétique rétro des années 1970 (santiags, jeans et teintes atténuées sont au rendez-vous dans leur dernière campagne pour leurs propres t-shirts de la Bad Days Edition), Nouvoné est issu de la Gen Z. Une jeunesse à double tranchant selon eux. « Pour beaucoup, jeune rime avec novice, donc nous sommes catégorisés avant même d’avoir pu montrer ce que l’on vaut. Mais l’avantage en se lançant aussi tôt, c’est qu’on a énormément de temps devant nous ! » Ayant grandi avec Internet et les réseaux sociaux, Nouvoné maîtrise les codes et les références du milieu. Asap Rocky , Pharrell Williams ou encore Tyler, The Creator sont des sources d’inspiration pour ce collectif qui ne se met aucune limite. « Ils mélangent mode, musique, art visuel et tant d’autres. C’est ce que nous souhaitons apporter en France avec Nouvoné », témoignent-ils.

Parmi les domaines auxquels touche le groupe, nous retrouvons évidemment la mode, qui occupe une place toute particulière aux yeux des six amis, qui sont d’ailleurs à l’origine d’une collection de vêtements. Après des mois de recherches liées au textile, au design et à la direction artistique, un premier drop de t-shirts est actuellement en vente. « C’est une expérience très intéressante, on a fait de belles rencontres et reçu de précieux conseils pour les collections à venir », retiennent-ils. Ce merch est une manière d’affirmer leur capacité à s’adapter, tout en transmettant un message fort : « Nouvoné n’est pas juste une boîte de production, c’est un mouvement ».





PRENDRE DU PLAISIR

Aujourd’hui, Nouvoné se pérennise grâce à leur marque de vêtement fraîchement lancée, mais surtout en travaillant sur des projets courts sur les réseaux sociaux, notamment des clips et de la publicité. Leur court-métrage, « L’art de la Révolution », réalisé par Noé Deza Dja, avec l’implication de tout le collectif, est disponible sur France Tv. En dehors de la réalisation vidéo, le collectif est à l’origine des « Soirées Nouvoné », des moments de partage organisés à Paris, autour de musiques qui inspirent et reflètent l’image du collectif. Hip Hop, Funk et RnB sont mis à l’honneur, et le public est au rendez-vous. « Nos deux dernières éditions ont été sold out et l’ambiance était incroyable, ce qui nous a donné envie de continuer à en organiser » affirment-ils fièrement.

À plus long terme, le rassemblement d’artistes souhaite élargir son champ d’action à de plus longs formats, en réalisant des longs-métrages. S’ouvrir à l’international et travailler pour des artistes qu’ils admirent font également partie de leurs objectifs, tout comme la création d’un potentiel label de musique. En bref, nous ne sommes qu’aux balbutiements de Nouvoné. Comme ils le disent si bien, « la priorité, c’est de continuer à travailler et à prendre du plaisir. Le reste suivra ! ».

Par Klervia Lelong

Photos Axel Vanhessche