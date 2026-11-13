FABIEN DE BREM : « L’OBSESSION DU BON SON »

Klipsch fête ses 80 ans avec toujours la même obsession : ramener l’émotion du live dans nos salons. Fabien de Brem, directeur commercial et marketing de la marque nous parle pavillons, home cinéma et bars audiophiles en nous expliquant pourquoi Klipsch fonctionne toujours aussi bien.



Il y a 80 ans cette année, l’ingénieur américain passionné de musique live Paul Wilbur fondait Klipsch … Quelle direction voulait-il donner à sa marque ?

Fabien de Brem : Avant de devenir une marque, Klipsch était l’aventure d’un homme, Paul Wilbur, ingénieur obsédé par la radio et la musique live. À 15 ans, il fabriquait son premier haut-parleur et au fur et à mesure des années, sa passion pour les voix féminines est née. Mais à l’époque pour les entendre, il fallait aller les écouter en live. Une obsession du bon son qui permet de comprendre sa folie de la reproduction sonore.

Sa solution pour remédier à cela ?

Il n’existait pas de matériel suffisamment avancé pour retranscrire l’émotion que procuraient ces voix féminines en live. En tant qu’ingénieur passionné, il a rapidement eu envie d’y parvenir avec un matériel audio plus moderne.

Comment décrire le son Klipsch et la fidélité du son de chez soi ?

Il y a quatre principes fondamentaux. La haute-fidélité, l’efficacité et la faible distorsion avec un niveau sonore élevé. C’est vraiment le pilier fondateur de la technologie et du son par Klipsch. La deuxième chose, c’est la directivité : le son doit être dirigé vers la zone d’écoute pour ne pas être dispersée inutilement dans toute la pièce. C’est là qu’intervient la création des pavillons acoustiques, la signature visuelle et sonore de Klipsch.

Le fameux pavillon, c’est ça?

Exactement, le fameux Horn a d’ailleurs donné son nom à la toute première enceinte de Paul Klipsch, la Klipschorn. Parmi les deux autres principes, on retrouve la large plage dynamique. Une enceinte doit reproduire aussi bien les sons très faibles que les fortes crêtes sonores sans compression excessive et distorsion. Et enfin, une réponse en fréquence plate est nécessaire. Aucune partie du spectre ne doit être artificiellement mise en avant, l’objectif est de reproduire les aigus, les médiums et les graves de la façon la plus fidèle possible.

À ses débuts, la marque était-elle destinée à la sonorisation des salles de cinéma et de concert ?

Non. La Klipschorn, toute première enceinte de Klipsch présentée au monde en 1946, avait vraiment pour vocation d’investir les intérieurs de monsieur et madame tout le monde.

Dans quel but ?

La philosophie de Paul Klipsch était de rendre accessible au plus grand nombre l’émotion du live chez soi.

Pourquoi cette association à la sonorisation des salles de cinéma?

À l’époque, la restitution pour le cinéma ne concernait pas tant les bruitages et les effets spéciaux mais plutôt les voix. Au cours de ces différents travaux, il a rencontré des personnes qui avaient besoin de retranscrire la voix pour le home cinéma. Il est donc reparti des Klipschorn qu’il a modifié avant de concevoir une enceinte centrale diffusant les voix à la perfection. La technologie de l’enceinte haut rendement et ce fameux Horn se prête aussi vraiment bien à la restitution.

La marque a-t-elle fait face à des difficultés pour investir d’autres secteurs (comme la sonorisation d’ordinateurs ou la conception de casques et d’oreillettes) ?

Tout a été très naturel. Depuis sa toute première enceinte en 1946 jusqu’à aujourd’hui, cela fait 80 ans. C’est long, et ces années ont été particulièrement denses en innovation. La marque a évolué au même rythme que les technologies et la demande des consommateurs.

Cela n’a donc rien changé à la ligne directrice basée sur la fidélité du son ?

Non, rapidement se sont dessinés plusieurs segments dans la marque. Aujourd’hui, il y a plein d’enceintes dérivées : la gamme Héritage qui reprend l’ensemble des enceintes Hi-Fi, elles-même dérivées de la fameuse Klipschorn. Il y a aussi la branche home cinéma professionnelle et celle pour le grand public. Bien plus tard sont venus l’intégration de produits avec des technologies plus récentes comme l’enceinte Bluetooth, tactile ou la barre de son.

La marque a aussi dévoilé une nouvelle génération d’enceintes actives ?

Lorsque l’on veut regarder un film de chez soi, il y a trois possibilités. La plus classique reste d’investir dans des enceintes passives et un amplificateur multicanal home cinéma afin de reproduire les codecs cinéma et écouter le film tel qu’il a été enregistré, en plusieurs canaux. La barre de son est une alternative très populaire depuis quelques années. En connectant une barre de son, souvent couplée à un caisson de basse pour reproduire le grave, on venait pallier le faible volume sonore d’un téléviseur. Depuis quelques années, il existe une solution encore plus complète : le principe d’enceinte active. Klipsch en est à sa deuxième génération d’enceintes actives : les Klipsch The fives, the Sevens et the Nines. Ces modèles ont été développés avec Onkyo et intègrent le Wi-Fi et une connectique très complète : une connexion en HDMI sur une télé qui remplace la barre de son. On peut se connecter au port HDMI ARC pour avoir le son directement de sa télé, mais il y a tout un tas d’autres entrées sur cette enceinte : Wifi, Bluetooth ou encore en phono pour mettre une platine vinyle.

Tout ça directement sur l’enceinte ?

Oui, il existe un bloc électronique à l’arrière de l’enceinte qui permet de connecter toutes ces sources. C’est un bon compromis car avec seulement une paire d’enceintes, on répond à tous les besoins et on a une expérience home cinéma hi-fi dans une enceinte compacte.

Est-ce le rachat de la marque d’amplis Onkyo qui vous a permis de créer ça ?

Effectivement, nous sommes à la troisième ou quatrième génération d’enceintes actives. Ce sont les ingénieurs de chez Onkyo qui ont géré la partie électronique et amplification de notre toute dernière génération et nos nouvelles gammes de barres de son Flexus.

Diriez-vous qu’il faut de la place pour avoir une barre de son Flexus Core 300 chez soi ?

Oui, elle fait 1m40 de large pour 16 kg. C’est vraiment du haut de gamme : elle a un son Dolby Atmos qui permet d’obtenir une expérience extrêmement proche d’un système home cinéma 5.1.

Votre place au sein du marché français ?

Le gros segment reste l’enceinte passive. Klipsch est vraiment reconnu pour ses enceintes Hi-Fi de la gamme Héritage, dont la Klipschorn et ses déclinaisons, mais aussi pour ses enceintes home cinéma avec les gammes Référence Base et Référence Première qui vont d’ailleurs être entièrement renouvelées début 2027.

Et pour les casques HI FI ?

En 2027 sortira une nouvelle gamme de trois casques HP, répondant à une réelle demande de notre réseau après le succès de la HP 3, produit qui s’est très bien vendu à l’époque. C’est un petit segment chez nous, un sera filaire et les deux autres seront Bluetooth. On préfère se concentrer sur ce que l’on sait faire donc on investit beaucoup sur les enceintes actives car c’est ce que l’on maîtrise. La partie sur laquelle on réinvestit le plus reste le home cinéma car il y a une vraie demande.

Quelle est la spécificité de la nouvelle Klipschorn pour fêter les 80 ans de la marque ?

Cette version est différente, avec ce Horn déposé sur le dessus donnant à l’enceinte un design propre et une signature sonore particulière et puissante. C’est presque le même que celui de sa « grande sœur », la Jubilee. Elle est la plus haute en gamme et la plus imposante de la marque américaine.

Peut-on la comparer à celle d’origine ?

Elles peuvent être comparées en termes de design puisqu’à l’origine le Horn était visible sur les premières versions, posé au-dessus. C’est un clin d’œil visuel aux toutes premières esquisses de Klipschorn de Paul Klipsch.

Pour cette date anniversaire, Klipsch fait également revivre La Rébellion, projet d’enceinte abandonné par son fondateur ?

Effectivement, La Rébellion avait été développée par Paul Klipsch en 1958 avant d’être abandonnée ou en tout cas modifiée pour devenir la Heresy, enceinte toujours existante. Pour rappel la Klipsch Rébellion est le premier modèle bibliothèque sur pied de la gamme Heritage. Paul Klipsch avait un tas de projets pour lui redonner vie mais il n’a pas eu le temps de les finaliser. Pour cet anniversaire, les ingénieurs de la marque ont fait revivre cette Rébellion avec une nouvelle version.

Quelle est la spécificité de cette enceinte?

Elle est à l’opposé de la Horn en termes de taille. C’est une petite enceinte type bookshelf, avec tout de même un gros woofer de 8 pouces et elle est la plus accessible de la gamme Héritage. Cette gamme commençait avec la Heresy, vendue aux alentours de 5000 € la paire tandis que La Rébellion sera proposée à 2500 € la paire.

La Klipsch KO-R2 signe la seconde création de la marque avec le designer Devon Turnbull, comment est née cette collaboration ?

Devon était très intéressé par le travail de Paul Klipsch autour de la distorsion du son et sa manière de le restituer avec du haut rendement et un pavillon. Nos ingénieurs sont partis à sa rencontre et ils ont décidé de créer ensemble une première enceinte il y a deux ans qui s’appelait la Ojas KO-R1, un produit extraordinaire en termes de design, de volume et de signature sonore. Cette année nous avons le plaisir de proposer la deuxième génération avec la KO-R2 qui a eu un accueil incroyable à la Milan Design Week.

Lors du salon Paris Audio Vidéo Show, vous avez conçu un stand autour du concept des bars audiophiles, pourquoi ?

Nous voulions faire rencontrer deux univers : celui des bars japonais d’avant les années 50, dans lesquels on écoutait de la musique de qualité en buvant des verres, et celui des soirées loft, très festives, de David Mancuso dans les 70’s à New York. D’ailleurs les fameuses soirées du disc jockey américain se faisaient majoritairement sur des Klipschorn, donnant ses lettres de noblesse à l’enceinte. Aujourd’hui marque un réel renouveau de ces bars audiophiles à travers le monde : des endroits où l’on vient se poser, écouter de la bonne musique, déguster un cocktail, parler et prendre du plaisir.

Pensez-vous que ce retour a un lien avec celui du vinyle ?

Oui, bien sûr. Le nombre de sorties de platines est affolant et on les retrouve dans tous les bars audiophiles.Il y a une réelle volonté d’être dans le moment présent, concentré sur un album en particulier, d’écouter de la musique avec un vinyle et de belles enceintes qui restituent correctement le son.

Le son Klipsch en une phrase ?

La restitution de l’émotion au travers d’une enceinte haut rendement sans distorsion.

www.klipsch.com

Par Serge Adam