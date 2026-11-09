Alexandre Grondeau : « Rallumer l’espoir au pays des Lumières »

Alexandre Grondeau est professeur des universités en géographie à Aix-Marseille, spécialiste des milieux alternatifs et des underground, également auteur d’une dizaine d’ouvrages (dont Altermétropolisation, une autre ville est possible, ou Génération H). Son dernier livre, Manuel de Survie dans ce monde de merde entre en résonnance particulière avec le mouvement social lycéen et étudiant, et les émeutes qui les ont accompagnés, qu’il suit depuis son origine.

D’une mobilisation lycéenne à une révolte générale, ton manuel était prémonitoire ?

Alexandre Grondeau : Quand tu regardes ce que la société offre à la jeunesse actuelle comme avenir en termes écologique avec le réchauffement climatique et les pollutions de tous types, sociale et économique avec l’arrivée de l’IA, géopolitique avec la multiplication des guerres, sanitaire avec l’état de notre hôpital public et de manière général avec l’état de nos services publics, tu peux comprendre que la jeunesse française soit désenchantée. Et ce Manuel de survie dans ce monde de merde est une boîte à outil pour s’adapter à ce qui est en train d’arriver à beaucoup de gens, à savoir leur déclassement social et économique.

Jusqu’où ça peut aller ?

Quand tu vois que les Gilets jaunes rejoignent le mouvement, que certains syndicats appellent à la grève générale le 5 novembre, cela peut aller très loin. L’idéal serait que l’État prenne conscience de la détresse d’une grande partie de sa population et investisse à présent dans sa jeunesse et ses forces vives plutôt que massivement dans la détaxation des entreprises et les industries militaires.

Après le Printemps arabe, peut-on parler d’un Automne français ?

Oui, c’est effectivement ce que nous vivons avec une répression policière inédite qui inquiète partout dans le monde, comme le dernier rapport d’Amnesty International l’atteste. Que se passe-t-il en France ? Comment le pays des droits de l’homme a-t-il pu réprimer aussi durement des enfants, des mineurs, qui ne demandaient que l’amélioration de leurs conditions d’études dans leurs lycées ? Quand tu y penses deux secondes, c’est dingue. Les plus anciens, qui ont connu des ministres de l’Intérieur comme Charles Pasqua et le mouvement des lycéens de 1995, n’en croient pas leurs yeux. On répond à l’engagement démocratique de nos enfants à coups de matraques et de flashballs…

Comme en 1968, le mouvement est initié par la jeunesse, qui essuie des critiques de toutes parts, comment expliques-tu cela ?

Nous sommes un pays vieillissant qui par ailleurs s’est considérablement droitisé, à tel point qu’un gouvernement puisse remettre en question le droit de manifester sans que cela ne crée de scandale énorme dans la société. Les idées réactionnaires, conservatrices et patriarcales ont des chaînes d’information qui leur sont totalement dédiées. Elles produisent un narratif anxiogène préférant s’attarder sur des centaines de casseurs en fin de manifestations plutôt que sur des centaines de milliers de citoyens qui défilent pacifiquement et demandent plus de justice sociale et territoriale.

Depuis 1968, c’est la mobilisation la plus importante, peut-on espérer une avancée sur les revendications des manifestants ?

Bien sûr qu’on peut l’espérer, il le faut même. Qui a envie que notre pays se dirige vers une guerre civile larvée en réprimant toujours plus une partie de sa jeunesse et des personnes issues de l’immigration. Je rappelle que la banalisation des discours d’extrême droite aboutit à l’attentat à caractère raciste et islamophobe ou un homme est sorti dans la rue pour tuer, je cite « des Noirs et des Arabes ». On a retrouvé chez lui Mein Kampf. Il y a eu un mort et cinq blessés dont une petite fille de douze ans touchée par huit balles. Cela fait froid dans le dos.

Répression et violences policières, dénigrement…. Ce gouvernement a-t-il jeté l’éponge ?

Non, je pense qu’il joue la montre car il est incapable de comprendre la partie de sa population la plus en détresse. Il a pensé qu’en tapant dur sur les lycéens, ils allaient se taire, mais quand les parents des lycéens, de droite comme de gauche d’ailleurs, ont vu les images qu’on a tous vu tourner sur les réseaux sociaux, ils se sont dit « Oh, mais ça ne va pas la tête ? ils sont devenus fous à taper nos gosses ainsi… ». Donc ils sont sortis défendre leurs enfants. Le calcul du gouvernement était stupide.

Comment survivre à cette période de merde ?

C’est tout le sujet de mon Manuel de survie… J’y développe en huit chapitres thématiques comment nous devons lutter pour nous adapter aux évolutions actuelles de la société française : que cela soit en termes de transformation radicale du monde du travail, de l’ubérisation des relations sociales, de révolution technologique, de la multiplication de discours racistes, homophobes et/ou misogynes décomplexés, de négationnisme du réchauffement climatique… La priorité est de s’organiser pour rallumer l’espoir au pays des Lumières, en revenant sur les fondamentaux qui ont éclairé notre pays. Une autre voie existe à l’égoïsme et au rejet de l’autre, voire au sentiment de haine ambiant. Le Manuel de survie a été écrit pour cela !

Manuel de survie dans ce monde de merde, Et d’autres choses sur la liberté, la jouissance et la vie, Editions la lune sur le toit, 220 pages, 20 €



Par Julio Rémila







