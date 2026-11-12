Dureté et douceur chez Kennedy Yanko

L’artiste américaine Kennedy Yanko est à la Cité de l’architecture et du patrimoine. Une exposition où l’architecture des temps passés rencontre, regarde, s’oppose et finalement se marie à la sculpture contemporaine. Elle nous est présentée par Matthieu Poirier, le commissaire de l’exposition.

Kennedy Yanko est une prodige de la matière. L’artiste peintre et sculptrice originaire du Missouri a commencé au San Francisco Art Institute avant d’intégrer, à New York, le Living Theatre, où elle a travaillé dans les loges du théâtre. Son expérience dans les coulisses des scènes new-yorkaises infuse le rapport à l’espace, à la physicalité et à la mise en scène de ses œuvres. À 38 ans, Kennedy Yanko a réussi à imposer une relecture organique, instable et chorégraphique de la sculpture. Ses œuvres à mi-chemin entre sculpture et peinture se retrouvent exposées pour la première fois dans la capitale. Nommée « Ce Qui Nous Rassemble », l’exposition allie la légèreté de ses peaux de peinture et la force du métal de casse. Un contraste au cœur de ses œuvres qui entre en dialogue avec les parois architecturales de la Galerie des Moulages.

Peaux de peintures

Sa signature, ce sont les paint skins ou « peaux de peinture », fruit de quinze années d’expérimentations. Le principe ? Couler de la peinture à même le sol de son atelier, la laisser sécher, la découper puis la sculpter. Elle drape ensuite le résultat sur des ossatures de métal récupérées en casse, tordues et usées. Pour définir le résultat, Kennedy Yanko aime le terme de « mariage » et le décrit comme la rencontre de deux forces magnétiques. « Il y a quelque chose de l’ordre de la réconciliation de deux parties distinctes l’une de l’autre, de la rencontre entre la dureté industrielle du socle en métal contre la douceur presque organique des peaux de peinture ».

Sculpture et Architecture

« J’ai vu dans sa sculpture une capacité incroyable à dialoguer avec les moulages de la Cité de l’architecture et du Patrimoine. » explique Matthieu Poirier lorsqu’il évoque comment s’est effectué le choix de Kennedy Yanko. Nez à nez avec la Tour Eiffel et entourées des parois d’églises et bas-reliefs de monuments, ses sculptures aériennes contrastent avec la façade très lisse et géométrique des parois architecturales. « Il fallait chercher quelqu’un qui allait puiser dans ce registre de formes extrêmement riches et Kennedy Yanko était parfaite pour ça. Son travail correspondait non seulement à la façade extérieure des moulages de la galerie, mais aussi aux techniques qui ont permis leur existence. »

Mémoire des matériaux

Au cœur du travail de Kennedy Yanko, la mémoire des matériaux. Le squelette de son œuvre, ce sont ces sculptures qu’elle fabrique à partir de pièces de métal ramassées en déchetterie et dont elle ne connaît, la plupart du temps, même pas l’origine. « Elle le traite comme une matière première accidentée » et chaque torsion, coups ou choc est une bénédiction donnant une autre dimension à ses sculptures.

Egg Hunt

Ici, pas de chronologie ou de parcours déterminé mais une déambulation à la manière d’une chasse aux œufs. « Je ne voulais pas mettre un gros panneau clignotant, je souhaitais que l’on puisse se passer de ça. Chaque sculpture a été pensée en fonction d’un endroit et d’un contexte spécialement pour l’exposition. » Lors de la visite, on arpente la salle toute en longueur, à la recherche des pop de couleurs des drapés de Kennedy au milieu des pierres sobres des cathédrales. « Même si elle se fond dans le décor, la cohérence de son travail permet de la distinguer de l’environnement. »

« Ce qui nous rassemble » à la Cité de l’architecture jusqu’au 3 janvier

Par Ninon Bonnaire

Kennedy Yanko in the studio with AUF : photo Joshua Geyer, 2025. Courtesy of the Artist

This Love will carry me, paint skin & Enslavement of the body, paint skin : photos Martin Parsekian