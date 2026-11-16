L’histoire d’une danseuse berlinoise des années 1920 ressuscitée sur scène et 200 émotions mises en musique par des canons à vents : les metteuses en scène Lola Arias et Vimala Pons discutent de leurs art de faire parler les corps.

Trouver de nouvelles formes d’expression (par le corps, la danse et la musique), les inscrire dans des réflexions contemporaines (autour du genre, du capitalisme et de l’action politique), c’est ce que font, avec singularité et intelligence, Vimala Pons et Lola Arias. Dans Androgynous, présenté pour la première fois en France à l’Opéra de Lille le 13 novembre, Lola Arias ressuscite Anita Berber, une danseuse de cabaret des années 1920. Cette icône de la contre-culture berlinoise a été censurée par le régime nazi et en partie oubliée de la grande histoire de l’art depuis. Lola Arias la fait revivre à travers les corps d’artistes contemporains, dans un spectacle à la croisée de la danse, du pole-dance et du cabaret. Une œuvre puissante, qui nous rappelle le choc Honda Romance, le collage d’émotions de Vimala Pons, joué partout en France l’année dernière. À l’occasion de la sortie de l’album musical Honda Romance (un cut-up mêlant musique orchestrale, expérimentale et pop) et de la première d’Androgynous en France, nous avons appelé ces deux artistes. Une rencontre évidente entre ces grandes voix du théâtre contemporain.

Dans vos deux créations, le corps est un espace de revendication. Comment le mettre en scène ?

Lola Arias : Le rapport au corps est différent à chaque fois. Par exemple, dans Androgynous, la question du genre est très importante car une grande partie du travail d’Anita Berber est de travailler son corps androgyne et de voir la limite de celui-ci. Mais la question de la douleur et de l’âge est aussi importante dans la performance, notamment car il y a une performeuse septuagénaire sur scène. La relation entre douleur et plaisir constitue le cœur de mon travail.

Vimala Pons : Mon intention est toujours la même : repousser les limites de mon corps et trouver ce qui me fait mal sans souffrir pour autant. Mon obsession, c’est l’équilibre qui n’existe pas en soi. Voir ce que le corps révèle à travers ses efforts, ses résistances et ses tentatives de continuer. C’est toujours une très grande tragédie, à la fois drôle et cruelle.

Comment vous documentez-vous ?

Lola : Je n’ai pas de méthode, je ne sais jamais où une recherche va me mener. Androgynous vient d’un autre projet au cours duquel j’ai rencontré River Roux (artiste présente dans la pièce, ndlr), fascinée par Anita Berber. Je ne savais même pas qui elle était mais comme je voulais travailler avec River, je voulais trouver ce que ces deux figures avaient en commun. Il ne restait aucune trace d’Anita, seulement les rapports de police écrits pour censurer son œuvre. La censure nous a donc ouvert une porte pour imaginer ce qu’Anita avait créé.

Vimala : Je suis assez lente, j’aime superposer les couches. Comme David Lynch, je note 79 bonnes idées dans un carnet, à la main, en me laissant six mois. Je les étale sur un papier A4, en constellation, comme les dessins d’enfants et je relie les points jusqu’à ce que quelque chose apparaisse. Puis vient la musique qui me permet d’improviser ce qui pourrait être dit. Enfin, je retourne à l’écriture avec la dictée vocale de mon ordinateur. Je travaille avec l’intuition, originale et stupide. Le vrai travail, c’est de comprendre pourquoi on l’a eu et cela permet de se surprendre.

Qu’apporte cette recherche à votre travail ?

Lola : Le théâtre est un art qui meurt. Ce qui me plaît c’est d’imaginer ce qui restera de ce que nous avons fait cent ans après, qui racontera ces performances et ce qu’ils en diront.

Vimala : On n’est jamais seul dans la création, il y a des relais invisibles comme au 400 mètres. Je ne veux plus fabriquer des formes pour démontrer, mais pour poser une question et habiter l’instabilité.

Quelle place a la musique dans vos créations ?

Vimala : La musique fonde mon écriture. C’est la première chose que je fais quand je crée même si je ne suis pas musicienne. Dans Honda Romance, la musique porte la dramaturgie, elle infuse la pièce, crée d’autres couches d’écriture que l’on peut ressentir avec le corps. Grâce aux quatre compositeur·ices et à leurs écritures singulières, le son transforme l’expérience physique en émotions.

Lola : J’ai fait partie d’un groupe de pop…

Vimala : Lequel ?

Lola : Je ne devrais pas en parler… Quelque chose avec Ulises Conti… Je suis sensible à la musique live. C’est un moyen de ressentir l’espace, d’être dans le réel. Dans ma pièce Los días afuera avec d’anciens détenus, jouer était un moment de rage et d’empowerment.

Qu’est-ce qui vous inspire le plus ?

Lola : Les gens m’inspirent. Être artiste donne le privilège d’entrer dans des mondes inconnus et laisser les gens vous raconter leurs histoires. En général, je ne travaille jamais dans le territoire de la fiction, avec des acteurs qui jouent un rôle. J’aime les gens spécifiques. Je prépare une exposition sur le quartier très multiculturel de Raval à Barcelone et je passe des heures à parler à un activiste du Maroc, un enfant qui fait des claquettes ou à un gitan adepte de flamenco pour comprendre leurs conditions de vie. Grâce à mon travail, j’ai le privilège d’être autorisée à entrer dans la vie des autres.

Vimala : Le fait qu’on ne soit pas construit sur du sol solide, mais sur des courants, des trous, des choses qui ne fonctionnent pas.

Pourquoi mélanger les disciplines ?

Lola : Travailler avec plusieurs disciplines vous donne la possibilité d’explorer différentes façons de réfléchir sur un même sujet. La forme m’importe peu. Quand je fais une enquête comme celle avec les détenus, cinq ans de recherches donnent une pièce, un film, parfois aussi une exposition ou un livre. J’aime l’idée que l’on ne sache pas forcément nommer ce que je fais et contaminer les grandes institutions très conventionnelles. Avant de jouer avec les détenus à l’Opéra de Paris ou à Avignon, je leur ai demandé s’ils avaient peur. Ils m’ont répondu que non.

Vimala : Pour moi, la transdisciplinarité est une langue entre les langues. Je n’ai pas vraiment eu une éducation culturelle sophistiquée, j’aime l’idée d’aimer autant Retour vers le futur que Joseph Beuys.

Lola Arias, Androgynous, Opéra de Lille,

les 13 & 14 novembre

Vimala Pons (avec Rebeka Warrior, Tsirihaka Harrivel, DMRA et Fiona Monbet), Honda Romance, Warriorecords

Par Ninon Bonnaire & Alexis Lacourte

Photos

Cherie Birkner

Nicoland Manuel Lemaire